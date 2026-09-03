Экономическая амнистия «Второй шанс»: пени списываются, штрафы аннулируются

В Узбекистане выдвинута беспрецедентная инициатива, направленная на финансовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, снижение налоговой нагрузки, а также возвращение к активной экономической жизни предприятий, приостановивших свою деятельность или допустивших ошибки. Согласно указу президента, в республике объявлена масштабная экономическая амнистия «Второй шанс» для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Льготы в рамках данной амнистии действуют до 31 декабря 2026 года и предоставляют предпринимателям важную возможность начать свою деятельность с «чистого листа».

Основные условия амнистии «Второй шанс» и предоставляемые удобства

Новый порядок направлен не на наказание, а на решение проблем между налоговыми органами и предпринимателями путем взаимопонимания и стимулирования:

Аннулирование пеней и приостановление исполнения: Если предприниматель до 31 декабря 2026 года полностью покроет основную налоговую задолженность, возникшую до амнистии, все начисленные ему пени будут списаны, а меры принудительного исполнения (судебные исполнительные производства) прекращены;

Возможность исправления отчетов без наказания: Если предприниматель самостоятельно исправит ошибки в налоговой отчетности и полностью уплатит доначисленный налог до конца 2026 года, никакие пени по этой сумме начисляться не будут;

Отмена ответственности по банковским платежам: Полное освобождение от административной ответственности, установленной за несвоевременное представление в банк платежного поручения для уплаты налогов и сборов;

Защита рейтинга устойчивости: В рамках амнистии баллы добросовестных предпринимателей, добровольно и самостоятельно устранивших свои ошибки, в «Рейтинге устойчивости субъектов предпринимательства» снижаться не будут.

Какие штрафы до 1 января 2026 года будут полностью списаны?

Документом установлено полное списание ряда проблемных задолженностей субъектов предпринимательства, накопившихся за прошлые периоды:

Вся часть неоплаченных штрафов, примененных за несвоевременное представление налоговой отчетности, подлежит списанию;

Аннулируется неоплаченная часть финансовых санкций, назначенных плательщикам налога с оборота в фиксированном размере.

Оформление трудовых договоров: срок в ЕНСТ без штрафов

Еще одно важное направление амнистии направлено на легализацию трудовых отношений. Работодатели получат право свободно регистрировать в Единой национальной системе труда (ЕНСТ) ранее заключенные с работниками, но оставшиеся невнесенными в систему трудовые договоры без штрафов, установленных за просрочку.

По мнению специалистов, программа «Второй шанс» убережет предприятия, попавшие в тяжелое финансовое положение, от банкротства, улучшит налоговую дисциплину на добровольной основе и придаст малого бизнесу мощный импульс для возобновления деятельности.

А как считаете вы, достаточна ли экономическая амнистия «Второй шанс» для того, чтобы проблемные предприятия встали на ноги и вышли из «тени»? Какие еще финансовые льготы необходимо внедрить для дальнейшей поддержки бизнеса? Оставляйте свои мнения в комментариях!