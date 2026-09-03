Походам в банк положен конец: Некоторые пособия теперь будут автоматически поступать на социальную карту «Baraka»

·1·Узбекистан
Походам в банк положен конец: Некоторые пособия теперь будут автоматически поступать на социальную карту «Baraka»

В Узбекистане внедрен новый порядок, который резко сокращает бюрократию в системе социальной защиты населения, адресной доставки пособий и материальной помощи. Теперь средства пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности (больничный лист) будут переводиться напрямую на социальную карту «Baraka» — в том числе в виртуальном формате автоматически, без необходимости для граждан посещать филиалы банков или собирать лишние справки.

Без заявлений и очередей: Как система работает на практике?

Обновленный механизм полностью цифровизирован, что исключает человеческий фактор и необходимость посещения различных ведомств:

  • Если карта уже есть: Если на имя гражданина социальная карта «Baraka» была открыта заранее, все назначенные средства автоматически поступают непосредственно на счет карты без требования каких-либо дополнительных заявлений и документов;

  • При отсутствии карты: Идти в банк не нужно — через мобильное приложение «Baraka» на имя пользователя мгновенно создается виртуальная социальная карта, на которую и перечисляется пособие;

  • Добровольность пластиковой карты: Если гражданину необходима физическая пластиковая карта, ее можно легко заказать через мобильное приложение;

  • Бесплатное обслуживание: Оформление пластиковой карты для граждан, получающих пособие по временной нетрудоспособности, осуществляется абсолютно бесплатно.

Где узнать размер пособия и поступления?

В целях создания удобств для граждан запущен ряд оперативных каналов связи и контроля:

  • Телефон доверия: Получить ответы на вопросы о статусе назначения, сроках выплаты и сумме пособия можно по единому телефону доверия «1070»;

  • Центры «Inson»: Для уточнения информации имеется возможность обратиться в отдел выплаты пособий центра социальных услуг «Inson» по месту жительства;

  • Мобильный мониторинг: Следить за поступлением денежных переводов, историей расходов и остатком средств можно в режиме реального времени через мобильное приложение «Baraka».

Полная интеграция социальных выплат в цифровую экосистему «Baraka» обеспечит прозрачность в доставке государственной помощи гражданам и значительно сэкономит время и средства.

Как вы думаете, насколько зачисление пособий напрямую на виртуальные карты без посещения банка сократит бюрократию и риски коррупции? Какие еще процессы в сфере социальных услуг вы предложили бы цифровизировать? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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