3 года свободы для предпринимателей: в Узбекистане объявлен мораторий на проверки малого бизнеса

В Узбекистане сделан важный исторический шаг на пути защиты малого бизнеса от необоснованного вмешательства контролирующих органов и укрепления благоприятной деловой среды в стране. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал специальный указ (ПФ-175 от 27.08.2026) «О мерах по реализации задач, определенных на VI открытом диалоге Президента с предпринимателями».

Согласно документу, в стране вводится полный 3-летний мораторий на проведение любых проверок деятельности субъектов малого предпринимательства.

Внезаконные проверки и строгая ответственность

Согласно новому порядку, в течение трех лет полностью запрещается беспокоить представителей малого бизнеса бессистемными или плановыми проверками:

Признаются незаконными: Любые проверки, проведенные в период действия моратория, автоматически считаются незаконными;

Неотвратимость наказания: К должностным лицам, явившимся к предпринимателям с необоснованной проверкой, будут применены строгие меры ответственности, установленные законодательством.

В каких случаях разрешается проведение проверок? (6 важных исключений)

В целях обеспечения общественной безопасности, прав человека и бюджетных обязательств в указе в качестве исключения определено всего 6 конкретных ситуаций:

В рамках уголовного дела: Проверки в процессе расследования уголовных дел, возбужденных в соответствии с законодательством; Здоровье и жизнь человека: В случаях, непосредственно угрожающих здоровью граждан или способных нанести ему ущерб; Трудовое законодательство: Контроль за соблюдением трудовых прав, безопасности и условий труда работников; Обращения граждан: На основании конкретных жалоб и заявлений, поступивших от населения и потребителей; Вопрос НДС: Проверки, связанные с процессом возврата или зачета налога на добавленную стоимость (НДС) из государственного бюджета; Ликвидация предприятия: В момент добровольного прекращения деятельности субъекта предпринимательства или его ликвидации в установленном законом порядке.

Посещение малых предприятий под любым другим предлогом, кроме этих 6 направлений, будет оцениваться как правонарушение.

Бизнес-омбудсман проверит архив за последние 3 года: мероприятие «Эффективный контроль»

Указом также определен четкий механизм восстановления ранее нарушенных прав предпринимателей. Институт Бизнес-омбудсмана проведет по всей республике специальное мероприятие «Эффективный контроль»:

Выездное изучение: Ответственные лица непосредственно выедут в регионы и перепроверят материалы всех проверок, проведенных в малом бизнесе за последние 3 года;

Восстановление прав: Если в прошлый период в отношении предпринимателя будут выявлены незаконные, необоснованные проверки или применение избыточных штрафов, их нарушенные права будут восстановлены, а к виновным проверяющим применены меры наказания.

Данный указ создает огромную гарантию для свободной деятельности малых предприятий без административного давления, создания новых рабочих мест и увеличения инвестиций.

Как вы думаете, какой толчок даст экономическому росту и сокращению теневого капитала в стране объявление 3-летнего моратория для малого бизнеса? В каких еще направлениях необходимы послабления для дальнейшей поддержки предпринимательства? Оставляйте свои мысли и предложения в комментариях!