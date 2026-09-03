Из Узбекистана за рубеж до $10 тыс. не потребуется декларация

Ожидается изменение порядка вывоза наличной иностранной валюты из Узбекистана. Согласно новому порядку, физические лица смогут вывозить наличные средства в размере до $10 тыс. без заполнения декларации. Для суммы, превышающей установленный лимит, потребуется заполнение таможенной декларации.

Данное изменение предусмотрено указом Президента от 28 августа. Для внедрения нового порядка до декабря 2027 года будет разработан соответствующий законопроект.

Согласно действующему порядку, при ввозе наличных денег в Узбекистан или вывозе их из страны пассажир должен заполнить таможенную декларацию, если сумма превышает эквивалент 100 миллионов сумов.

Ранее лимит для заполнения декларации составлял 70 миллионов сумов. После вступления в силу нового порядка лимит на вывоз наличной иностранной валюты будет установлен в долларах, и для средств на сумму до $10 тыс. декларация требоваться не будет.