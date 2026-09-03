В Узбекистане стартапам выделят до 5 млрд сумов

В Узбекистане в 2027–2030 годах планируется финансирование стартапов в рамках программы «Предприниматель будущего».

В рамках программы на основе открытого конкурса средства будут выделены до 30 стартапам. На каждый проект предоставляется инвестиция в размере до 5 млрд сумов. Средства выделяются сроком на 3 года без процентов и залога.

Общий объем средств, выделяемых на все проекты, может составить до 150 млрд сумов.

Инвестиции также могут быть конвертированы в долю в стартапе. При этом доля государства в проекте не будет превышать 49 процентов.

В число основных направлений финансирования вошли робототехника и искусственный интеллект, фармацевтика, энергетика, агротехнологии, аэрокосмическая сфера, химия, электротехника и строительные технологии.

Кроме того, предусматривается предоставление льгот по подоходному налогу частным инвесторам, сохранявшим свои инвестиции в стартап в течение не менее 3 лет.