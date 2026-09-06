Вышедшая замуж за узбекского парня корейская девушка покорила сватов своим «Келин салом»

В социальных сетях распространились кадры, на которых новоиспеченная невеста из Южной Кореи, вышедшая замуж за узбекского парня, совершает традиционный обряд «Келин салом» по нашим национальным обычаям. За короткое время видео завоевало сердца тысяч зрителей. Особую атмосферу ролику придало искреннее удивление, радость и душевный трепет корейских родителей и близких, которые с улыбкой и умилением наблюдали за тем, как их дочь в узбекском национальном зеленом заррин-платье, изящном головном уборе и легком белом платке сдержанно и почтительно кланяется.

Удивление за почетным местом и возгласы «Вау~»: Радость корейской семьи

Для корейских сватов и гостей, собравшихся вокруг изобильного узбекского дастархана, этот обряд превратился в настоящее культурное чудо:

Изумление в глазах и аплодисменты: На кадрах запечатлено, как мама, увидев благопристойные и изящные поклоны своей дочери, от волнения прикрыла рот рукой, едва сдерживая слезы, а члены семьи дружно поддержали невесту восторженными возгласами «Вау~»;

Каждый момент в памяти смартфонов: Все гости поспешили взять в руки смартфоны, чтобы с волнением запечатлеть неповторимый обряд в узбекском доме, национальное гостеприимство и каждый шаг невесты;

Шутка «Она похожа на Бейонсе!»: Один из близких родственников, восхищенный статной фигурой невесты под легким белым тюлем и величественным нарядом, сравнил ее красоту со звездой мировой поп-сцены Бейонсе, вызвав всеобщую улыбку.

Заррин-платье и восточная сдержанность: Узбекская кротость невесты

Искреннее освоение южнокорейской невестой узбекских традиций заслуживает отдельного признания:

Величие национального костюма: Наряд невесты — изумрудно-зеленое сарпо, расшитое золотистыми нитями, традиционный головной убор с драгоценностями и изящный платок с кисточками — придали ей восточное очарование, присущее настоящим узбекским невестам;

Образец этикета и уважения: Поведение невесты во время «Келин салом», следование правилам национальной этики и одинаково почтительные поклоны как новой семье, так и собственным родителям вызвали безграничное уважение у гостей;

Помощницы рядом: Теплое отношение узбекских женщин, стоявших рядом с невестой, обучавших ее традициям и дававших подсказки, ярко продемонстрировало царящую в семье теплую атмосферу.

Перекресток культур: Высокое уважение к национальным ценностям

Это душевное видео показало объединение двух разных народов и культур в образе одной семьи:

Международное очарование узбекских традиций: Узбекские свадьбы, «келин салом» и семейные ценности всегда вызывают большой интерес и глубокое уважение не только в нашей стране, но и у иностранных гостей;

Символ семейного согласия: То, как представители разных национальностей и языков собрались за одним дастарханом с такой искренностью, радостью и любовью, в очередной раз доказало, что наши национальные традиции — это мощная сила, объединяющая людей.

А как вы оцениваете искреннюю радость корейской невесты и ее родителей, проявивших безграничное уважение к нашим национальным обычаям? Насколько важно сохранять и беречь узбекские традиции при создании семьи представителями разных национальностей и культур? Оставляйте свои мысли в комментариях!