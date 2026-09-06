Эрдоган рассказал о самом личном и наполненном слезами воспоминании, связанном с его матерью

Искреннее признание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, считающегося одним из самых могущественных и решительных лидеров мировой политики, отражающее его безграничное уважение к матери, сыновий долг и глубокую тоску в сердце, потрясло сердца общественности. Проявив за большой политикой и глобальными решениями душу заботливого сына, ставившего одобрение матери выше всех земных званий, Эрдоган вспомнил самые трогательные, наполненные слезами моменты, связанные со своей покойной матерью Танзилой Эрдоган.

«Как только находил возможность, целовал её ноги»: душу трепещущее воспоминание президента

Воспоминания турецкого лидера обсемейной любви и почтении к родителям прошли в искреннем ключе:

Привычка преклоняться перед стопами матери: «Как только находил возможность, я целовал ноги моей мамы!», — вспоминает Эрдоган свою священную привычку, оставшуюся с детских и юношеских лет;

Скромность и застенчивость матери: «Когда мама отдергивала ноги, я говорил ей: “Мама, не делайте так! Ведь есть же изречение Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: Рай находится под ногами матерей!”»;

Слёзы и божественное умиротворение: «Тогда мама плакала! А я у ног мамы ощущал истинное благоухание рая!», — выразил глава государства тоску по бесценным моментам, проведенным с матерью.

Молитва матери — оплот великих побед: роль госпожи Танзилы

Воспитание матери и ее непрерывные молитвы сыграли решающую роль в формировании личности Эрдогана:

Самая большая опора в жизни: Танзила Эрдоган, ушедшая из жизни в 2011 году, была ближайшим советником и молитвенницей своего сына в каждом его политическом шаге, в периоды испытаний и тяжелой политической борьбы;

Долг, стоящий выше должности: То, как лидер миллионов людей преклоняет колени перед матерью как скромный сын, стало ярким примером того, насколько высок статус родителей в Восточном и исламском мире;

Ценность быстротечной жизни и качество ее почитания: Эти воспоминания президента напоминают каждому человеку в наше стремительное время о том, как важно ценить родителей при жизни, радовать их сердца и искать рай под их ногами.

А как вы оцениваете такую безграничную любовь и скромность Реджепа Тайипа Эрдогана по отношению к своей матери? Успеваем ли мы сегодня, пока живы наши родители, в полной мере получить их одобрение и благословение? Оставляйте свои трогательные мысли и комментарии!