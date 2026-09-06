На Чарвакском водохранилище утонули отец и два сына

·0·Общество
На Чарвакском водохранилище утонули отец и два сына

2 сентября на Чарвакском водохранилище в Ташкентской области утонули отец и два его сына. Инцидент произошел в водоеме на территории схода граждан махалли «Бурчмулла» Бостанлыкского облыса (района). Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 3 гражданина — отец и два его сына — вышли на воду на катере для прогулки. Они утонули на участке, где разрешено купание, причем в воду они зашли без спасательных жилетов.

После поступления сообщения о происшествии водолазы-спасатели МЧС прибыли на место. В настоящее время они ведут поисковые работы в воде в радиусе 2–2,5 километров. К поискам привлечены необходимые силы и средства.

Как сообщили спасатели, ширина озера и глубина водохранилища усложняют поисковые работы. Ситуация находится под полным контролем МЧС.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, что подобные инциденты фиксировались и ранее. В частности, в 2004 году в ходе поисков пассажиров автобуса, потерпевшего аварию и утонувшего в реке в Наманганской области, водолазы обнаружили тело другого гражданина.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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