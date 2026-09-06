Где сейчас живет сбежавшая от дубайского шейха принцесса Хайя бинт аль-Хусейн?

Обычно принцесса ассоциируется у нас с роскошью, богатством и благополучной жизнью. Мы особенно представляем себе, как она счастливо живет со своим любимым принцем. Однако судьба принцессы Хайи бинт аль-Хусейн, сбежавшей от правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума, сильно отличается от таких представлений. Многих интересует, что стало причиной ее побега и как сложилась ее жизнь после этого.

Хайя стала широко известна общественности из-за скандала, связанного с ее побегом от дубайского шейха. До замужества она вела очень активную жизнь. Принцесса окончила Оксфорд, выучила несколько языков и стала первой арабской женщиной, принявшей участие в Олимпийских играх по конному спорту. На одном из таких соревнований она и познакомилась со своим будущим мужем — дубайским шейхом Мухаммедом.

Вскоре они поженились. Однако отношения в браке со временем омрачались различными разногласиями. Поскольку Хайя воспитывалась в традициях Запада, как и действующая королева Иордании Рания, она хотела продолжать активную общественную жизнь. Но семья шейха была против этого.

После этого Хайя в основном занималась благотворительностью и активно участвовала в социальных проектах. Тем не менее, ее общественная активность еще больше усилила разногласия между парой.

В результате в 2019 году принцесса покинула Дубай вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. В некоторых источниках также утверждалось, что она вывезла из королевской семьи 35 миллионов евро.

Сначала Хайя отправилась в Германию. Шейх Мухаммед обратился в немецкий суд с целью вернуть ее и потребовал передать детей под его опеку. Однако Германия решительно отклонила это требование.

Позже принцесса переехала в Великобританию. Сообщается, что в настоящее время Хайя ведет тихую жизнь в Лондоне вдали от внимания общественности, со своей 18-летней дочерью и 13-летним сыном.

Таким образом, принцесса Хайя, некогда бывшая членом королевской семьи Дубая, сегодня предпочла жить подальше от шумихи. А ее судьба остается одним из тех событий, которые показывают, что жизнь за стенами королевских дворцов далеко не всегда состоит из роскоши и спокойствия.