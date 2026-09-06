Теперь обращение нельзя просто закрыть: Революционная возможность для граждан

·19·Общество
Теперь обращение нельзя просто закрыть: Революционная возможность для граждан

В Узбекистане установлен жесткий цифровой барьер против поверхностного подхода госорганов и ответственных должностных лиц к обращениям населения, сухой отчетности и формализму в стиле «рассмотрено». Народная приемная Президента совместно с Министерством цифровых технологий официально запустили в эксплуатацию службу прямой обратной связи посредством SMS-уведомлений. Новый механизм предоставил гражданам право отслеживать судьбу своего заявления в реальном времени, оценивать ответ госоргана и принуждать к пересмотру неудовлетворительных ответов одним нажатием кнопки.

Гражданский контроль над должностным лицом: «Согласен» или «Имею возражения»

Обновленная система коренным образом меняет ответственность государственных служащих:

  • Исполнение оценивает сам гражданин: Ответ, направленный государственным органом, больше не считается автоматически «исполненным» — автор обращения выбирает отметку «Согласен» только в том случае, если он удовлетворен ответом;

  • Право принуждения к повторному исполнению: Если проблема не была решена на местах или чиновники ограничились сухими обещаниями на бумаге, гражданин нажимает кнопку «Имею возражения», и обращение незамедлительно возвращается на исполнение;

  • Личный кабинет и SMS-уведомление: О каждом изменении в процессе рассмотрения обращения и о должностных лицах, назначенных за него ответственными, постоянно сообщается через личный кабинет на портале pm.gov.uz и посредством SMS, приходящего на телефон.

5-этапный алгоритм контроля: Как отслеживается судьба обращения?

Использование системы для населения максимально упрощено:

  • 1-й этап: Вход в систему осуществляется по ссылке в SMS-уведомлении, пришедшем на мобильный телефон;

  • 2-этап: Отслеживается, в каком ведомстве и на каком этапе в данный момент находится обращение;

  • 3-й этап: Получается официальное ответное письмо, подготовленное ответственной организацией;

  • 4-й этап: Происходит полное ознакомление с представленным ответом и практическим решением проблемы;

  • 5-этап: Исходя из результатов, выражается согласие либо фиксируется возражение до полного устранения проблемы.

Подотчетность в цифровую эпоху: Формальным ответам положен конец

Данная система делает мнение народа главным критерием в деятельности государственного аппарата:

  • Конец показухе: Прекращается практика организаций просто «закрывать» обращения ради того, чтобы не истекли сроки;

  • Ответственность должностных лиц: каждое обращение, по которому не получено согласие гражданина, находится в центре внимания вышестоящих контрольных органов и выявляет системные недостатки.

По вашему мнению, смогут ли обратная связь через SMS и запуск кнопки «Имею возражения» полностью устранить формализм и бюрократию в местных организациях? Было ли ваше последнее обращение решено положительно? Оставьте свои мысли и опыт в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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