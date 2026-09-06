В США успешно протестирована авиационная навигация без ГПС

·3·Технологии
В США успешно протестирована авиационная навигация без ГПС

Подразделение оборонных инноваций (ДИУ) Министерства обороны США успешно завершило важные испытания навигационной системы МагНав, работающей без спутникового сигнала. Согласно данным иксбт.ком, самолет Эмбраер 170 совершил полет над Тихим океаном продолжительностью более четырех часов без использования ГПС, что открыло новый этап в обеспечении авиационной безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе испытательного полета воздушное судно преодолело расстояние от района Пьюджет-Саунд близ Сиэтла до южной части Аляски и вернулось обратно. Полет длился 4 часа 23 минуты, и в течение этого времени навигационные данные передавались экипажу на обычные планшеты в режиме реального времени.

Как работает МагНав и его преимущества

Данная технология опирается на естественное магнитное поле Земли. Система МагНав использует высокочувствительные квантовые магнитные датчики, фиксирующие небольшие изменения в магнитном поле, связанные с уникальными характеристиками земной коры. Полученные данные сравниваются с заранее подготовленной магнитной картой, что позволяет определить точные координаты самолета.

Разработчики отмечают, что использование магнитной навигации повысило точность определения местоположения на 89 процентов по сравнению с традиционными резервными методами. Главное преимущество технологии заключается в том, что она не требует ни спутников, ни наземных навигационных станций.

Планы на будущее и перспективы

В то время как сигнал ГПС можно искусственно заблокировать или создать помехи для его работы, магнитное поле Земли невозможно просто отключить. Это особенно актуально при полетах над океанами и в отдаленных районах с ограниченными ориентирами.

Программа МагНав, запущенная в США в 2024 году, является частью инициативы Транситион оф Куантум Сенсинг, а её прототип создается компанией Хонейвелл Аероспаке. На следующем этапе планируется протестировать систему на тяжелом военно-транспортном самолете Boeing К-17 Глобемастер ИИИ ВВС США.

По мнению экспертов, в будущем данная магнитная навигация может стать дополнительным резервным источником для регионов, где спутниковые системы работают нестабильно. Также ожидается, что в условиях участившихся случаев подмены сигнала эта технология найдет свое применение и в гражданской авиации.

MagNavGPSАвиацияТехнологииСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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