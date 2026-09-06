«Хоким-бува, жените меня!»: Хоким взял на себя расходы на свадьбу молодого парня

·1·Общество
«Хоким-бува, жените меня!»: Хоким взял на себя расходы на свадьбу молодого парня

На очередном приеме граждан хокимом Ташкентской области Зоиром Мирзаевым произошел искренний случай, привлекший всеобщее внимание и вызвавший бурные обсуждения в социальных сетях. Молодой парень, который в тяжелых условиях в одиночку содержат мать и сестру, напрямую обратился к главе области и сообщил, что намерен создать семью, но не имеет возможности покрыть свадебные расходы. Хоким неожиданно ответил: «Принято!» и тут же поручил ответственным лицам заняться подготовкой к свадьбе.

«Мать и сестра на моем попечении»: Жизненное обращение молодого парня

Парень, беседовавший с хокимом лицом к лицу на приеме граждан, открыто и без стеснения изложил свою проблему:

  • Семейный груз и ответственность: Обратившийся сообщил, что является единственным кормильцем в семье, а престарелая мать и сестра находятся на его попечении, поэтому его заработка хватает только на повседневные расходы;

  • Мечта о создании семьи: Выразив желание жениться и начать новую жизнь, он отметил, что крупные расходы, требующиеся на свадьбу, уже давно доставляют ему трудности, и попросил практической помощи у главы области;

  • Искренний и смелый шаг: Несмотря на официальную обстановку на приеме, прямое обращение парня вызвало у собравшихся сочувствие и интерес.

«Садись-ка и пиши список»: Расходы, которые Зоир Мирзаев пересчитал по пальцам

Хоким области, выслушав обращение, без всяких колебаний согласился помочь и перечислил все свадебные заботы:

  • «Какую помощь мне сейчас оказать? Помочь жениться»: Хоким области, сидя за столом, один за другим пересчитал по пальцам необходимые продукты и расходы;

  • Расходы на невесту и приданое: «Список есть? Садись и пиши. Что нужно для свадьбы? Вот: масло, рис, баран, расходы на невесту, одежда, которую отправят на ту сторону, прокат... Напиши все, что нужно, мы организуем свадебные расходы», — сказал хоким;

  • «И карнай-сурнай тоже добавь!»: Зоир Мирзаев особо подчеркнул, что для того, чтобы свадьба прошла торжественно и в полном соответствии с узбекскими традициями, нельзя оставлять без внимания даже национальные инструменты.

Поручение заместителю: Подготовка к свадьбе началась

Хоким приказал присутствовавшему на приеме ответственному руководителю оформить все без промедления:

  • Строгая задача для заместителя по делам молодежи: Зоир Мирзаев обратился к заместителю хокима области по вопросам молодежной политики Отабеку Султанбекову и поручил: «Ну-ка, Султанбеков! Подготовьте официальное письмо на свадьбу. Он хочет жениться. Пусть напишет все, что нужно для свадьбы, и мы все обеспечим»;

  • Пример поддержки молодежи: Это решение оценивается не только как облегчение тяжелого положения одной семьи, но и как мощная поддержка для молодежи, находящейся в сложных жизненных условиях, чтобы найти свое место в жизни.

А как вы оцениваете столь оперативную и человечную помощь, оказанную хокимом Ташкентской области Зоиром Мирзаевым молодому парню? Правильно ли, когда государство или хокимияты помогают нуждающимся молодым людям и кормильцам семей с расходами на свадьбу, или же следует сокращать излишние свадебные излишества? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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