Страшный пожар на свадьбе в Конго: погибли 22 человека

В столице Демократической Республики Конго Киншасе во время свадебной церемонии произошел сильный пожар, унесший жизни более 20 человек.

Трагедия произошла 5 сентября в одном из банкетных залов коммуны Лингвала. По предварительным данным, в результате пожара погибли по меньшей мере 22 человека, множество людей получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Как сообщил местный чиновник Норбер Мушига Нзиндула, во время пожара эвакуация гостей из зала стала серьезной проблемой. Это было связано с тем, что в здании имелся всего один эвакуационный выход.

По имеющимся данным, узкий проход не позволил людям выйти наружу одновременно. Кроме того, ситуацию усугубили густой дым, образовавшийся из-за пожара, и паника среди людей.

Точная причина пожара пока неизвестна. Соответствующие службы проводят расследование по факту происшествия.