В Навои разоблачили мошенника, который наживался на скорбящих семьях через объявления о похоронах

·42·Общество
В Навои разоблачили мошенника, который наживался на скорбящих семьях через объявления о похоронах

В Карманинском районе Навоийской области пресечены преступные действия 24-летнего молодого человека, который, переступив через границы человечности и совести, пытался заработать деньги на тяжелом горе итрауре людей. Отслеживая в социальных сетях объявления о похоронах и соболезнованиях, он выдумывал фальшивые долги от имени умерших и вымогал деньги у их близких. Эта гнусная мошенническая схема была рассмотрена в суде, и виновному назначено соответствующее уголовное наказание.

Каналы соболезнований и фальшивые долги: как работала грязная схема?

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек разработал тщательный план с целью легкого незаконного обогащения:

  • Регулярный мониторинг в Telegram: 24-летний парень постоянно следил за местным Telegram-каналом в Карманинском районе, где публикуются сообщения о похоронах и соболезнованиях;

  • Поиск членов семьи: Он устанавливал личности умерших граждан, их адреса и контактные данные близких, после чего напрямую связывался с ними;

  • Ложь «усопший был должен»: Пользуясь тяжелым эмоциональным состоянием родственников, он утверждал, что покойный при жизни брал у него определенную сумму денег, и требовал немедленно их вернуть.

Доверчивость скорбящей семьи и вымогательство денег

Психологическое состояние убитых горем близких оказалось на руку мошеннику:

  • Деньги за ложное требование: Одна из потерпевших, поверив выдуманным историям парня из желания, чтобы душа усопшего не тревожилась и он не остался должником, лично передала затребованную им сумму без каких-либо документов;

  • Разоблачение правды: Вскоре выяснилось, что у парня не было никаких финансовых связей с умершим и все его слова были вымышлены, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Приговор суда: исправительные работы и удержание 20 процентов от зарплаты

Данный инцидент был полностью рассмотрен на судебном заседании и получил правовую оценку:

  • Обвинение в мошенничестве: Суд признал 24-летнего парня полностью виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве;

  • Назначенная мера наказания: Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 2,5 года с удержанием 20 процентов заработной платы в доход государства.

А по вашему мнению, являются ли 2,5 года исправительных работ достаточным наказанием за такое бессовестное преступление, совершенное на фоне траура и имен умерших, или законодательство должно предусмотреть более суровые меры за подобные виды мошенничества? Что нужно делать, чтобы не стать жертвой обмана лиц, требующих несуществующие долги после смерти близкого человека? Оставляйте свои мысли и комментарии!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На Чарвакском водохранилище утонули отец и два сынаНа Чарвакском водохранилище утонули отец и два сынаСегодня, 18:24«Хоким-бува, жените меня!»: Хоким взял на себя расходы на свадьбу молодого парня«Хоким-бува, жените меня!»: Хоким взял на себя расходы на свадьбу молодого парняСегодня, 18:23Теперь обращение нельзя просто закрыть: Революционная возможность для гражданТеперь обращение нельзя просто закрыть: Революционная возможность для гражданСегодня, 18:07Вышедшая замуж за узбекского парня корейская девушка покорила сватов своим «Келин салом»Вышедшая замуж за узбекского парня корейская девушка покорила сватов своим «Келин салом»Сегодня, 17:53Шумиха вокруг «хищной акулы» оказалась фальшивкой: что нашли по таинственному адресу в Фергане?Шумиха вокруг «хищной акулы» оказалась фальшивкой: что нашли по таинственному адресу в Фергане?Сегодня, 16:33В Сергели устранили неприятный запах, донимавший жителей годами...В Сергели устранили неприятный запах, донимавший жителей годами...Сегодня, 13:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком