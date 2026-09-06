В Навои разоблачили мошенника, который наживался на скорбящих семьях через объявления о похоронах

В Карманинском районе Навоийской области пресечены преступные действия 24-летнего молодого человека, который, переступив через границы человечности и совести, пытался заработать деньги на тяжелом горе итрауре людей. Отслеживая в социальных сетях объявления о похоронах и соболезнованиях, он выдумывал фальшивые долги от имени умерших и вымогал деньги у их близких. Эта гнусная мошенническая схема была рассмотрена в суде, и виновному назначено соответствующее уголовное наказание.

Каналы соболезнований и фальшивые долги: как работала грязная схема?

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек разработал тщательный план с целью легкого незаконного обогащения:

Регулярный мониторинг в Telegram: 24-летний парень постоянно следил за местным Telegram-каналом в Карманинском районе, где публикуются сообщения о похоронах и соболезнованиях;

Поиск членов семьи: Он устанавливал личности умерших граждан, их адреса и контактные данные близких, после чего напрямую связывался с ними;

Ложь «усопший был должен»: Пользуясь тяжелым эмоциональным состоянием родственников, он утверждал, что покойный при жизни брал у него определенную сумму денег, и требовал немедленно их вернуть.

Доверчивость скорбящей семьи и вымогательство денег

Психологическое состояние убитых горем близких оказалось на руку мошеннику:

Деньги за ложное требование: Одна из потерпевших, поверив выдуманным историям парня из желания, чтобы душа усопшего не тревожилась и он не остался должником, лично передала затребованную им сумму без каких-либо документов;

Разоблачение правды: Вскоре выяснилось, что у парня не было никаких финансовых связей с умершим и все его слова были вымышлены, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Приговор суда: исправительные работы и удержание 20 процентов от зарплаты

Данный инцидент был полностью рассмотрен на судебном заседании и получил правовую оценку:

Обвинение в мошенничестве: Суд признал 24-летнего парня полностью виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве;

Назначенная мера наказания: Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 2,5 года с удержанием 20 процентов заработной платы в доход государства.

А по вашему мнению, являются ли 2,5 года исправительных работ достаточным наказанием за такое бессовестное преступление, совершенное на фоне траура и имен умерших, или законодательство должно предусмотреть более суровые меры за подобные виды мошенничества? Что нужно делать, чтобы не стать жертвой обмана лиц, требующих несуществующие долги после смерти близкого человека? Оставляйте свои мысли и комментарии!