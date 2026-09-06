Apple снизила цену на Полишинг Клот вдвое, но качество ухудшилось

·17·Технологии
Apple снизила цену на Полишинг Клот вдвое, но качество ухудшилось

Компания Apple неожиданно снизила цену на свою популярную салфетку Полишинг Клот, предназначенную для очистки экранов. Однако, согласно данным иксбт.ком, за снижением цены скрывается значительное ухудшение качества продукта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Напомним, что эта салфетка изначально подверглась критике из-за своей цены в 20 долларов США. Многие любители технологий сочли необоснованным установление такой высокой стоимости за обычную чистящую ткань.

Различия в качестве и весе

Стало известно, что новая версия чистящей салфетки стоит 10 долларов. Тем не менее автор канала Сназзй Лабс протестировал этот продукт и обнаружил, что он кардинально отличается от оригинальной версии. На макроснимках отчетливо видно, что структура ткани совершенно иная.

Согласно результатам проверки, вес новой салфетки составляет всего 7 граммов. Для сравнения, вес оригинальной версии ткани составлял 12 граммов.

Недостатки на практике

Изменения в весе и структуре негативно сказались на основной функции продукта. Выяснилось, что новая чистящая салфетка не справляется с грязью и пятнами на дисплеях так же эффективно, как раньше.

Кроме того, в отличие от предыдущей версии, она лишилась водоотталкивающих свойств. Это значительно усложняет процесс очистки стеклянных поверхностей.

По мнению экспертов, Apple на самом деле не снизила цену, а начала продавать под старым названием совершенно другой и менее качественный продукт. В результате пользователи получают аксессуар более низкого качества по более низкой цене.

ApplePolishing ClothТехнологииГаджетыНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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