Шумиха вокруг «хищной акулы» оказалась фальшивкой: что нашли по таинственному адресу в Фергане?

·2·Общество
Шумиха вокруг «хищной акулы» оказалась фальшивкой: что нашли по таинственному адресу в Фергане?

Шумиха в узбекском сегменте социальных сетей по поводу видеороликов о том, что в подвале одного из многоквартирных жилых домов содержат настоящую хищную акулу, вызвала широкие обсуждения и различные опасения. Данный случай, удививший многих, был взят под незамедлительный контроль Управлением экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Ферганской области, на место выехали специалисты для проведения специальной проверки. В результате выяснилось, какое «водное чудовище» на самом деле содержалось в подвале, и раскрылась истинная правда о происшествии.

Паника в соцсетях: что говорили о «хищнике» в подвале?

Это событие, поднявшее шумиху в интернете за короткое время, породило ряд вопросов среди населения:

  • Видеоролики с миллионами просмотров: В Telegram и других сетях распространились кадры, в которых утверждалось, что в подвале многоэтажного дома в Фергане обустроен водоем, где содержится акула;

  • Опасения за безопасность: Общественность заявила, что содержать таких крупных хищников под многоквартирным жилым домом опасно, и потребовала от ответственных лиц срочных комментариев и принятия мер.

Вмешательство Управления экологии: не акула, а сиамский сомик

Инспекторы областного Управления экологии прибыли по указанному в сообщении адресу и осмотрели подвал:

  • Результат рейда и заключение экспертов: В результате проверок было официально установлено, что в водоеме нет никаких морских хищников или акул, а выращивается сиамский сомик (pangasius);

  • Что такое «акулий сомик»?: Как пояснили специалисты, этот вид рыбы по своему телосложению, быстрому передвижению и форме плавников визуально очень сильно напоминает маленьких акул. По этой причине любители аквариумов часто неофициально называют его «акульим сомом» (shark catfish);

  • Визуальная иллюзия: Именно из-за этого внешнего сходства и преувеличений со стороны авторов видео обычная рыбоводческая ситуация переросла в массовую панику.

Извинения гражданина и новое место обитания рыбы

Истинный владелец ситуации поставил точку в возникшем среди жителей недоразумении:

  • Принесены извинения общественности: Местный гражданин, содержавший этих рыб, официально принес извинения за распространившуюся в интернете недостоверную информацию и лишние тревоги;

  • Перенос во двор частного дома: Он сообщил, что в целях предотвращения неудобств для соседей и населения, а также чтобы положить конец обсуждениям, благополучно перенес всю рыбу из подвала многоэтажного дома в специально обустроенное место на территории своего частного двора.

А вы раньше видели сиамского сомика (пангасиуса) и смогли бы перепутать его по внешнему виду с настоящей акулой? Как вы смотрите на занятие таким рыбоводством или иной предпринимательской деятельностью в подвалах многоквартирных жилых домов? Свои мнения оставляйте в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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