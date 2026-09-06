Google Pixel 11 Pro обошел iPhone 17 Pro по времени автономной работы

·26·Технологии
Google Pixel 11 Pro обошел iPhone 17 Pro по времени автономной работы

Компания Google добилась значительных успехов в области энергосбережения и увеличения автономности своих новых флагманских устройств. Согласно данным иксбт.ком, модель нового поколения Google Pixel 11 Pro, несмотря на компактные размеры, продемонстрировала впечатляющую емкость аккумулятора, сумев опередить своих основных конкурентов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Результаты подробных тестов, проведенных изданием ГСМ Арена, показали, что компактная модель Google Pixel 11 Pro в испытаниях превзошла не только своего предшественника, но и ряд популярных конкурентов по показателям энергоэффективности. В частности, компактный «pixel» смог проработать 15 часов 38 минут на одном заряде.

Сравнения и основные результаты

Для сравнения, выпущенная в прошлом году модель Pixel 10 Pro в аналогичных тестах продержалась всего 12 часов 5 минут. Более крупный представитель серии, Pixel 11 Pro КсЛ, показал результат 16 часов 45 минут. Примечательно, что по показателю автономности компактный Pixel 11 Pro смог даже немного обойти iPhone 17 Pro.

При этом эксперты отмечают, что основной реальной конкуренцией для Google станет модель iPhone 18 Pro, презентация которой ожидается в ближайшее время. Также стоит отметить, что новое устройство с небольшим отрывом опередило в тестах флагман Samsung Galaxy S26.

Скорость зарядки и особенности

Если в вопросе времени автономной работы наблюдается значительный прогресс, то ситуация со скоростью зарядки несколько иная. Показатели зарядки компактного Pixel 11 Pro не сильно отличаются от предшественника, тогда как модель Pixel 11 Pro КсЛ заряжается значительно быстрее, чем старый Pixel 10 Pro КсЛ.

Основная причина этого заключается в использовании адаптера питания мощностью 30 Вт. В результате новое компактное устройство в режиме Экстреме способно зарядиться до 59 процентов всего за полчаса. Для полной зарядки аккумулятора с нуля до ста процентов требуется 1 час 20 минут.

Google PixelPixel 11 ProiPhone 17 ProСмартфоныАвтономность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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