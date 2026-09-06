«Новый генерал Флика на поле»: Родри кардинально меняет «Барселону»

·52·Спорт
«Новый генерал Флика на поле»: Родри кардинально меняет «Барселону»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик чрезвычайно доволен игрой и профессионализмом на поле опытного полузащитника Родри, который присоединился к команде в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити». По информации авторитетного испанского издания «Эл Паис», немецкий специалист регулярно проводит с испанской звездой тет-а-тет секретные тактические беседы после тренировок. Родри не только стал главным дирижером каталонцев в центре поля, но и в кратчайшие сроки укрепил свои позиции в качестве одного из главных лидеров, чье слово весомо в раздевалке.

Секретные 5 минут на тренировке: о чем договорились перед матчем с «Валенсией»?

Испанская пресса раскрыла самые интересные подробности близких отношений между Фликом и Родри:

  • Отдельный диалог на бровке поля: перед матчем Ла Лиги против «Валенсии», когда вся команда отрабатывала удары по воротам, Флик и Родри около пяти минут общались отдельно на краю поля;

  • Совершенствование системы прессинга: журналисты пишут, что тренер строит общую философию агрессивного прессинга команды именно вокруг действий Родри и его мастерства отбора мяча;

  • Удары из-за пределов штрафной: Флик поставил перед Родри особую задачу — побуждать игроков полузащиты чаще бить из зоны вокруг штрафной площади и смело завершать атаки.

Новый капитан в раздевалке: школа «Манчестер Сити» и дух лидерства

Родри, выросший под руководством Пепа Гвардиолы до уровня сильнейшего опорного полузащитника мира, быстро утвердил свое влияние и на «Камп Ноу»:

  • Тренер на поле: тренерский штаб видит в нем не просто футбоста, а «правую руку» тренера на поле;

  • Идеальный пример для молодежи: издание отмечает, что хладнокровие, богатый международный опыт и тактическая грамотность Родри служат отличной школой для молодого поколения каталонцев;

  • Авторитет в раздевалке: он в очень короткие сроки стал одной из ключевых фигур в управлении психологической атмосферой внутри команды и объединении игроков в решающие моменты.

Как вы думаете, сможет ли Родри привести «Барселону» к главным трофеям в Ла Лиге и Лиге чемпионов? Правильное ли решение принял Ханс-Дитер Флик, выстраивая тактику именно вокруг Родри, чтобы вернуть каталонцам их прежнюю великую силу? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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