Альваро Мората не поставил точку в своей карьере в сборной Испании

Опытный нападающий Альваро Мората заявил, что не намерен завершать карьеру в национальной сборной, несмотря на то, что пропустил победный чемпионат мира 2026 года. Футболист, перешедший на правах аренды из «Комо» в «Леганес», подчеркнул, что, хотя он и наблюдал за триумфом команды на мундиале со стороны, он не закрывает двери в сборную. В интервью программе Эл Ларгуеро на радиостанции Кадена СЭР форвард поделился своими мыслями по этому поводу. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

На самом деле, главный тренер Луис де ла Фуэнте лично позвонил нападающему еще до объявления расширенного состава, чтобы объяснить, что не сможет взять его на мундиаль. Как сообщает Кадена СЭР, Мората с пониманием отнесся к этому решению и принял ситуацию спокойно, чтобы не создавать лишнего шума перед турниром. Уважая выбор тренера, он полностью поддерживал команду со стороны.

Мундиаль и разговор с тренером

Мората признался, что, как и любой футболист, до последнего надеялся принять участие в турнире. «Конечно, я очень хотел быть на чемпионате мира. Однако, приехав в Нью-Йорк, я увидел многих ребят, с которыми делал свои первые шаги в сборной. Можно думать о том, что было бы, если бы год сложился иначе, но в этом нет смысла», — отметил футболист.

Он также признал, что конкуренция в команде очень высока и для главного тренера Луиса де ла Фуэнте это был тяжелый выбор. По мнению нападающего, если бы он был включен в состав, это могло бы вызвать лишние вопросы и давление со стороны прессы и общественности. Поэтому данное решение было оправданным и для спокойствия команды.

Конкуренция и радость за товарищей по команде

Говоря о конкуренции в линии атаки, Мората не скрывал, что искренне рад успехам своих товарищей по команде. Он особо отметил, что Борха Иглесиас и другие нападающие заслужили эту победу.

Также форвард высоко оценил мастерство своего партнера по команде Микеля Оярсабаля и признался, что получил особое удовольствие от гола Феррана Торреса: «Он забил тот гол, который я сам хотел забить, и я был невероятно счастлив этому». Рассказывая о беседе с Луисом де ла Фуэнте, Мората добавил, что поблагодарил тренера и пожелал всей команде удачи.