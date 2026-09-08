Альваро Мората не поставил точку в своей карьере в сборной Испании

·38·Спорт
Альваро Мората не поставил точку в своей карьере в сборной Испании

Опытный нападающий Альваро Мората заявил, что не намерен завершать карьеру в национальной сборной, несмотря на то, что пропустил победный чемпионат мира 2026 года. Футболист, перешедший на правах аренды из «Комо» в «Леганес», подчеркнул, что, хотя он и наблюдал за триумфом команды на мундиале со стороны, он не закрывает двери в сборную. В интервью программе Эл Ларгуеро на радиостанции Кадена СЭР форвард поделился своими мыслями по этому поводу. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

На самом деле, главный тренер Луис де ла Фуэнте лично позвонил нападающему еще до объявления расширенного состава, чтобы объяснить, что не сможет взять его на мундиаль. Как сообщает Кадена СЭР, Мората с пониманием отнесся к этому решению и принял ситуацию спокойно, чтобы не создавать лишнего шума перед турниром. Уважая выбор тренера, он полностью поддерживал команду со стороны.

Мундиаль и разговор с тренером

Мората признался, что, как и любой футболист, до последнего надеялся принять участие в турнире. «Конечно, я очень хотел быть на чемпионате мира. Однако, приехав в Нью-Йорк, я увидел многих ребят, с которыми делал свои первые шаги в сборной. Можно думать о том, что было бы, если бы год сложился иначе, но в этом нет смысла», — отметил футболист.

Он также признал, что конкуренция в команде очень высока и для главного тренера Луиса де ла Фуэнте это был тяжелый выбор. По мнению нападающего, если бы он был включен в состав, это могло бы вызвать лишние вопросы и давление со стороны прессы и общественности. Поэтому данное решение было оправданным и для спокойствия команды.

Конкуренция и радость за товарищей по команде

Говоря о конкуренции в линии атаки, Мората не скрывал, что искренне рад успехам своих товарищей по команде. Он особо отметил, что Борха Иглесиас и другие нападающие заслужили эту победу.

Также форвард высоко оценил мастерство своего партнера по команде Микеля Оярсабаля и признался, что получил особое удовольствие от гола Феррана Торреса: «Он забил тот гол, который я сам хотел забить, и я был невероятно счастлив этому». Рассказывая о беседе с Луисом де ла Фуэнте, Мората добавил, что поблагодарил тренера и пожелал всей команде удачи.

Альваро МоратаИспанияЧМ-2026Луис де ла ФуэнтеЛеганес
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хусанов остался вне основного состава? Неожиданные прогнозы перед матчем с «Порту»Хусанов остался вне основного состава? Неожиданные прогнозы перед матчем с «Порту»Сегодня, 13:31Карлос Тевес: «Месси и Роналду согласились сыграть в одной команде»Карлос Тевес: «Месси и Роналду согласились сыграть в одной команде»Сегодня, 13:06Бектемир Меликузиев хочет провести чемпионский бой: Хайме Мунгии отправлено официальное предложениеБектемир Меликузиев хочет провести чемпионский бой: Хайме Мунгии отправлено официальное предложениеСегодня, 12:20Синдаров остановил Карлсена: что произошло в важнейшем матче с миллионным призовым фондом?Синдаров остановил Карлсена: что произошло в важнейшем матче с миллионным призовым фондом?Сегодня, 12:08Ҳусанов в Лиге чемпионов: ожидается важный дебют в составе «Сити» против «Порту»!Ҳусанов в Лиге чемпионов: ожидается важный дебют в составе «Сити» против «Порту»!Сегодня, 11:26Неожиданный фаворит ЛЧ занял 1-е место — Сенсационный рейтингНеожиданный фаворит ЛЧ занял 1-е место — Сенсационный рейтингСегодня, 09:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»