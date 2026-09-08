В мировой политике и экономике происходят резкие изменения, баланс глобальных сил перераспределяется. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сема Меньшова» решительно заявил о том, что позиции США и Европы на мировой арене стремительно ослабевают. Какова же цель глобальной стратегии Вашингтона и как это влияет на мировую экономику? В конце статьи мы раскроем главную интригу — все подробности о позиции БРИКС, борющейся за открытый мир, и принципах конкуренции.

Снижение позиций США и Европы и повороты в глобальной системе

По мнению Лаврова, мир уже приобрел многополярный характер, и этот процесс остановить невозможно:

Ослабление Америки и Европы: удельный вес Америки в мировой экономике и ее политическое влияние сокращаются, в то время как Европа теряет свои позиции еще быстрее;

Демонтаж международных институтов: Соединенные Штаты разрушили глобальную систему, которой до недавнего времени придерживались — Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию;

Политика санкций и барьеров: против государств, рассматриваемых в качестве соперников, вводятся санкции, чтобы они не извлекали выгоды из мировой торговли, а самые удобные и дешевые маршруты перекрываются.

«Мир в любом случае многополярен, потому что Америка слабеет с точки зрения своего веса в мировой экономике, соответственно, и влияния на мировую политику. Европа теряет свои позиции еще быстрее», — сказал Сергей Лавров.

Стратегия сдерживания Китая и новое глобальное распределение

Новые политические шаги Вашингтона положили начало новому этапу глобальной конкуренции:

План по ограничению Китая: Америка всю свою глобальную политику направила на сдерживание Китая, пытаясь лишить его возможностей развития и роста;

Создание полуглобальной системы: Соединенные Штаты стремятся построить новую полуглобальную систему, привлекая на свою сторону как можно больше стран для борьбы против Китая и России и создания препятствий их развитию;

Экономическая и политическая конкуренция: хотя экономическая позиция России пока не так велика, как у Китая, она подвергается основному давлению со стороны Вашингтона.

Будущее мироустройство и позиция БРИКС

В настоящее время идет ожесточенная борьба за то, в каком направлении пойдет будущее мира:

Концепция открытого и свободного мира: мир будущего должен быть открытым, без каких-либо искусственных барьеров и ограничений в сферах спорта, образования и культуры;

Цель БРИКС: БРИКС выступает за то, чтобы этот мир был открытым для всех, а конкуренция проходила абсолютно честно;

Позиция Запада: как подчеркнул Сергей Лавров, западные государства открыто опасаются честной конкуренции в рыночных условиях.

Как вы думаете, как снижение влияния США и Европы в мировой политике и усиление таких новых объединений, как БРИКС, изменят будущее мировой экономики? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей со своими близкими!