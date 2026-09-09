Выплачено 110 миллионов сумов алиментов авансом

Согласно законодательству, родители вправе определять порядок уплаты алиментов на содержание детей, не противоречащий интересам ребенка.

Согласно судебному документу, находившемуся в производстве Каракульского районного отдела Бюро принудительного исполнения, с должника-отца в пользу матери было предусмотрено взыскание алиментов на материальное обеспечение 1 несовершеннолетнего ребенка.

В рамках исполнительного производства взыскательница обратилась с заявлением о том, что достигла с должником взаимного соглашения, согласно которому должник выплатит алименты заранее, а взыскательница заберет исполнительный документ без исполнения.

Сторонам были разъяснены их права и обязанности по исполнительному производству, а также порядок предварительной уплаты алиментов.

В ходе исполнительных действий по соглашению сторон с должника-отца в пользу матери-взыскательницы были предварительно взысканы алименты в размере 110 миллионов сумов, а исполнительный документ был возвращен взыскателю без исполнения.