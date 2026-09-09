Выплачено 110 миллионов сумов алиментов авансом

·44·Общество
Выплачено 110 миллионов сумов алиментов авансом

Согласно законодательству, родители вправе определять порядок уплаты алиментов на содержание детей, не противоречащий интересам ребенка.

Согласно судебному документу, находившемуся в производстве Каракульского районного отдела Бюро принудительного исполнения, с должника-отца в пользу матери было предусмотрено взыскание алиментов на материальное обеспечение 1 несовершеннолетнего ребенка.

В рамках исполнительного производства взыскательница обратилась с заявлением о том, что достигла с должником взаимного соглашения, согласно которому должник выплатит алименты заранее, а взыскательница заберет исполнительный документ без исполнения.

Сторонам были разъяснены их права и обязанности по исполнительному производству, а также порядок предварительной уплаты алиментов.

В ходе исполнительных действий по соглашению сторон с должника-отца в пользу матери-взыскательницы были предварительно взысканы алименты в размере 110 миллионов сумов, а исполнительный документ был возвращен взыскателю без исполнения.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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