Гостям свадьбы раздали дорогие украшения (видео)

Казахстанский блогер Жанерке Ельшин организовала грандиозное торжество по случаю 60-летнего юбилея совместной жизни своих родителей. На мероприятии, собравшем около 150 гостей, была представлена концертная программа с участием известных артистов.

Одной из самых обсуждаемых деталей праздника стали подарки, подготовленные для гостей. Им вручили различные ценные вещи, в том числе ювелирные украшения, инкрустированные камнями.

Сначала в социальных сетях распространились сообщения о том, что гостям подарили украшения с бриллиантами. Позже Жанерке Ельшин уточнила, что камни в подарках — это не природные бриллианты, а муассаниты.

Кроме того, на мероприятии разыгрывались и другие призы, такие как техника Dyson, стиральные машины и смартфоны. Блогер отметила, что количество подготовленных подарков превысило число самих гостей.