Самаркандичка три года не может доказать в документах, что она жива

·4·Общество
Самаркандичка три года не может доказать в документах, что она жива

В социальных сетях распространилось обращение, связанное с жительницей Булунгурского района Самаркандской области 2001 года рождения. В нем женщина рассказала, что в документах она числится умершей и не может решить эту проблему уже три года.

По словам женщины, в августе 2022 года она родила ребенка в родильном доме Булунгурского района. Однако младенец скончался. Как она утверждает, именно в этот момент медицинские работники допустили ошибку, и в электронную систему были внесены данные о смерти самой матери.

Женщина сообщила, что узнала об этой ситуации в 2023 году, когда вновь обратилась в роддом. По ее словам, медработники признали ошибку, извинились за нее и заявили, что данные исправлены.

Однако на этом проблема не закончилась. Когда женщина обратилась в банк за кредитом, выяснилось, что в системе она по-прежнему числится умершим лицом.

Автор обращения отметила, что для исправления этой ошибки она обращалась в несколько организаций. Несмотря на это, вопрос полностью не решен на протяжении трех лет.

БулингурСамарқандҳужжатлартўғруқхонабанкмурожаат
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