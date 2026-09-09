Сообщается, что стадион, построенный через Опен Будгет, был сдан в аренду предпринимателю

·53·Общество
Сообщается, что стадион, построенный через Опен Будгет, был сдан в аренду предпринимателю

В Гузарском районе Кашкадарьинской области распространилось сообщение о том, что стадион, построенный по инициативе жителей в рамках проекта Опен Будгет («Бюджетный процесс»), впоследствии был сдан в аренду предпринимателю.

Сообщается, что жители махалли Куштепа приняли активное участие в процессе голосования и вывели проект строительства стадиона в победители. После того как объект был построен и сдан в эксплуатацию, жители махалли начали им пользоваться.

Однако спустя время стало известно, что данный стадион был выставлен на аукцион и сдан в аренду предпринимателю. Отмечается, что жители махалли и даже председатель махалли не были об этом предварительно проинформированы.

После этого граждане донесли данный вопрос до общественного деятеля Хушнудбека Худойбердиева. В своем подкасте он сообщил, что обратился по данному факту в Министерство экономики и финансов.

По словам Хушнудбека Худойбердиева, после его обращения в министерство ситуация была изучена и проблема решена.

На данный момент в открытых источниках нет полных официальных комментариев ведомств по поводу того, на каком основании стадион был выставлен на аукцион, каковы были условия аренды и какое решение было принято в дальнейшем.

ҚашқадарёҒузорOpen BudgetТашаббусли бюджетСтадионХушнудбек ХудойбердиевИқтисодиёт ва молия вазирлиги
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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