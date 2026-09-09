Найжено тело одного из членов семьи, утонувших на Чарваке

2 сентября на Чарвакском водохранилище в Бостанлыкском районе Ташкентской области утонули отец и два его сына. Во время катания на катере они зашли в воду в запрещенном для купания месте без спасательных жилетов.

Сообщается, что у одного из членов семьи судорогой свело ногу, и он начал тонуть. Чтобы спасти его, в воду сначала бросился отец, а затем второй сын. В результате все трое утонули. Водитель катера также пытался их спасти, но безуспешно. В момент происшествия на катере также находились женщина и их сестра.

К месту инцидента были привлечены водолазы-спасатели МЧС, начались масштабные поисковые работы. Глубина водохранилища и большая площадь поисков осложняли работу. Для проведения поисков также были привлечены дополнительные силы из Сырдарьинской и Джизакской областей.

В ходе поисковых работ сегодня в 13:02 было обнаружено тело одного из утонувших граждан. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.