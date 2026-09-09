Съела буррито за 30 секунд и побила мировой рекорд (видео)

Британская рекордсменка по скоростному поеданию Лия Шуткевер побила рекорд Гуиннесс Ворлд Рекордс по самому быстрому поеданию буррито. Об этом сообщает Фокс Невс.

Она съела одно буррито всего за 30,75 секунды во время испытания, прошедшего 4 августа 2026 года в штаб-квартире Гуиннесс Ворлд Рекордс в Лондоне.

Таким образом, Шуткевер улучшила предыдущий рекорд на 1,6 секунды. Ранее она уже владела этим рекордом. В 2022 году она установила рекорд, съев буррито за 32,35 секунды. Позже американка Мики Судо побила ее рекорд с результатом 31,47 секунды.

Теперь же Лия Шуткевер снова стала рекордсменкой с результатом 30,75 секунды.