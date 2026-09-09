Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi запускают быструю передачу файлов между устройствами

·32·Технологии
Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi запускают быструю передачу файлов между устройствами

Как сообщает информационный сайт Zamin.уз со ссылкой на иксбт.ком, компания Honor официально объявила о внедрении разработанного ею технологического стандарта «Тап то Шаре». Это нововведение позволяет передавать файлы и обмениваться данными между ведущими брендами Андроид-экосистемы одним касанием. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из главных трудностей, с которой сегодня сталкиваются пользователи смартфонов, является сложность обмена данными между устройствами разных производителей. Данная инициатива направлена на решение этой проблемы и создание удобства для пользователей.

Альянс Голден Стандард Аллианке и его значение

Компания Honor объединилась в Голден Стандард Аллианке для укрепления сотрудничества с основными китайскими брендами Android. Помимо Honor, в этот альянс вошли такие гиганты, как Oppo, Vivo и Xiaomi.

В результате этого сотрудничества смартфоны данных компаний смогут работать по принципу «приблизь телефон и отправь», не будучи привязанными к экосистеме одного производителя. По сути, китайские производители создали своего рода альтернативу АирДроп, работающую между различными брендами Android.

Первые устройства с новой функцией

Новая технология была полностью реализована в программном обеспечении МагикОС 11. Это дает пользователям возможность передавать данные между устройствами разных марок без использования сторонних приложений.

Сообщается, что первой флагманской линейкой, которая получит эту функцию, станет серия Honor Magic9. В дальнейшем ожидается, что эта возможность будет внедрена и в другие поддерживаемые модели.

HonorXiaomiOppoVivoТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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