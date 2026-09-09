Флагман Honor Magic 9 Pro Max показали до официальной презентации

Бренд Honor, борющийся за лидирующие позиции на рынке смартфонов, продемонстрировал свой следующий флагман — Honor Magic 9 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, живые фотографии устройства и его богатая комплектация просочились в интернет за три недели до презентации. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новое мобильное устройство привлекает внимание своим эффектным корпусом зеленого цвета. На этот раз производитель сделал ставку на дизайн из цельного металла, значительно обновив как рамку, так и заднюю панель устройства. Особенно выделяется новый круглый блок камеры, расположенный по центру задней панели.

Камера в духе профессионального кино

Как стало известно, при проектировании модуля камеры инженеры Honor вдохновлялись легендарной кинокамерой АРРИФЛЭКс 35. Эта модель считается одним из первых профессиональных устройств ARRI в истории. Компания тесно сотрудничает с ARRI не только во внешнем оформлении, но и в процессе обработки изображений. Ожидается, что это партнерство выведет качество мобильной съемки на принципиально новый уровень.

Оптические возможности флагмана также находятся на профессиональном уровне. Смартфон будет оснащен двумя огромными 200-мегапиксельными сенсорами. Один из них — основной сенсор размером 1/1,28 дюйма, а второй — передовой перископический телеобъектив размером 1/1,4 дюйма.

Расширенный профессиональный комплект

По сообщению иксбт.ком, упаковка и дополнительные аксессуары, поставляемые с устройством, не оставят пользователей равнодушными. Для любителей мобильной фотографии производитель подготовил специальную профессиональную рукоятку и два отдельных телеконвертера.

В этот набор аксессуаров входят телеконвертер Г200 с фокусным расстоянием 200 мм и модель Г500, охватывающая расстояние 500 мм. Эти дополнения приближают возможности смартфона к уровню профессиональных фотоаппаратов.

Хотя другие технические подробности устройства пока держатся в секрете, фанатам не придется долго ждать. Официальная презентация серии Honor Magic 9 запланирована на 28 сентября текущего года, когда вся секретная информация будет полностью раскрыта.