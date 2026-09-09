Флагман Honor Magic 9 Pro Max показали до официальной презентации

·72·Технологии
Флагман Honor Magic 9 Pro Max показали до официальной презентации

Бренд Honor, борющийся за лидирующие позиции на рынке смартфонов, продемонстрировал свой следующий флагман — Honor Magic 9 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, живые фотографии устройства и его богатая комплектация просочились в интернет за три недели до презентации. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новое мобильное устройство привлекает внимание своим эффектным корпусом зеленого цвета. На этот раз производитель сделал ставку на дизайн из цельного металла, значительно обновив как рамку, так и заднюю панель устройства. Особенно выделяется новый круглый блок камеры, расположенный по центру задней панели.

Камера в духе профессионального кино

Как стало известно, при проектировании модуля камеры инженеры Honor вдохновлялись легендарной кинокамерой АРРИФЛЭКс 35. Эта модель считается одним из первых профессиональных устройств ARRI в истории. Компания тесно сотрудничает с ARRI не только во внешнем оформлении, но и в процессе обработки изображений. Ожидается, что это партнерство выведет качество мобильной съемки на принципиально новый уровень.

Оптические возможности флагмана также находятся на профессиональном уровне. Смартфон будет оснащен двумя огромными 200-мегапиксельными сенсорами. Один из них — основной сенсор размером 1/1,28 дюйма, а второй — передовой перископический телеобъектив размером 1/1,4 дюйма.

Расширенный профессиональный комплект

По сообщению иксбт.ком, упаковка и дополнительные аксессуары, поставляемые с устройством, не оставят пользователей равнодушными. Для любителей мобильной фотографии производитель подготовил специальную профессиональную рукоятку и два отдельных телеконвертера.

В этот набор аксессуаров входят телеконвертер Г200 с фокусным расстоянием 200 мм и модель Г500, охватывающая расстояние 500 мм. Эти дополнения приближают возможности смартфона к уровню профессиональных фотоаппаратов.

Хотя другие технические подробности устройства пока держатся в секрете, фанатам не придется долго ждать. Официальная презентация серии Honor Magic 9 запланирована на 28 сентября текущего года, когда вся секретная информация будет полностью раскрыта.

HonorMagic 9 Pro MaxСмартфоныТехнологииARRI
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi запускают быструю передачу файлов между устройствамиHonor, Oppo, Vivo и Xiaomi запускают быструю передачу файлов между устройствамиСегодня, 15:53Xiaomi представила новое поколение автоматического насоса Mijia Air Пумп 3Xiaomi представила новое поколение автоматического насоса Mijia Air Пумп 3Сегодня, 15:00Технология DLSS 5 протестирована на MacBook ProТехнология DLSS 5 протестирована на MacBook ProСегодня, 14:28Смартфоны Xiaomi 18Т и 18Т Pro зарегистрированы в официальной базеСмартфоны Xiaomi 18Т и 18Т Pro зарегистрированы в официальной базеСегодня, 13:52Исследователь Anthropic отказался от участия в гонке искусственного интеллектаИсследователь Anthropic отказался от участия в гонке искусственного интеллектаСегодня, 13:24Ожидается, что Apple представит свой первый складной смартфонОжидается, что Apple представит свой первый складной смартфонСегодня, 12:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана