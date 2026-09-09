Toyota представила новую систему защиты для Land Cruiser

·5·Авто
Toyota представила новую систему защиты для Land Cruiser

Японский автоконцерн Toyota принял дополнительные меры безопасности для своих популярных внедорожников на фоне роста числа угонов автомобилей. Как сообщает издание иксбт.ком, компания представила на австралийском рынке дополнительную противоугонную систему, предназначенную для моделей Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado 250. Об этом сообщает издание Иксбт.ком.

Новые электронные возможности и принцип работы

Данный вторичный иммобилайзер направлен на более надежную защиту машин от попыток угона, а его стоимость вместе с установкой составляет 1260 долларов. Новое устройство работает независимо от штатного иммобилайзера, установленного на заводе.

Специалисты поясняют, что если электронный брелок дополнительной системы не находится рядом с транспортным средством, запустить двигатель невозможно. Таким образом, угонщикам недостаточно просто обойти заводскую систему защиты, что значительно усложняет задачу преступникам.

Сигнализация с автономным источником питания

В комплект также входит специальное звуковое сигнальное устройство с собственным резервным аккумулятором. Эта система способна сработать при попытке несанкционированного доступа, даже если основное электропитание автомобиля полностью отключено.

Процесс установки этого комплекта безопасности в автосалонах занимает около пяти часов. Кроме того, в ходе работ на рулевую колонку устанавливается дополнительный красный индикатор, а на стекло наклеивается специальный стикер, предупреждающий о наличии данной противоугонной системы.

Условия гарантии и требования рынка

На это дополнительное оборудование распространяется оставшаяся заводская гарантия на автомобиль или отдельная двухлетняя гарантия с момента установки — в зависимости от того, какой срок больше. Ранее бренд Toyota Аустралиа предлагал механический блокиратор руля для повышения безопасности Land Cruiser, однако независимые тесты показали, что его можно быстро вскрыть с помощью специального электрооборудования.

Внедрение нового электронного иммобилайзера напрямую связано с ростом угонов автомобилей в Австралии. Согласно официальной статистике, в прошлом году количество угонов по стране выросло на 2,5%, а в штате Виктория в 2025 году число обращений в страховые компании по этой причине увеличилось на 25%.

ToyotaLand CruiserУгон автомобилейАвстралияАвтомобильная безопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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