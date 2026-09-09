Условия приобретения государственного имущества и земель будут упрощены

В Узбекистане для предпринимателей вводятся ряд льгот при приватизации государственных активов и земельных участков. Это предусмотрено указом Президента от 28 августа.

Согласно документу, авансовый платеж при покупке государственного актива снижается с 30 до 15 процентов. Кроме того, предпринимателю, полностью оплатившему стоимость актива в течение 6 месяцев, предоставляется скидка в размере 25 процентов.

Кроме того, покупателю, оплатившему половину (50 процентов) стоимости актива, предоставляется возможность беспроцентной рассрочки оставшейся части на 7 лет (или можно оплатить 35 процентов за 3 месяца, а остальное — в рассрочку на 5 лет без процентов).

А земельные участки будут предлагаться предпринимателям в готовом виде. То есть они будут выставляться на аукцион с уже подготовленными необходимыми разрешениями на строительство, архитектурно-планировочным заданием и проектной документацией. Это избавит предпринимателей от необходимости тратить месяцы на сбор документов.

Также установлено, что стартовая цена госимущества, не проданного на аукционе в течение трех месяцев, будет поэтапно снижаться до 10 процентов.

Цель реформ — сокращение участия государства в экономике, передача неэффективно используемых активов частному сектору, а также создание на их основе новых проектов и рабочих мест.