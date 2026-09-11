Девушка из Кашкадарьи вышла замуж за парня из Пакистана (видео)

В социальных сетях распространились видеоролики со свадьбы девушки из Кашкадарьи и парня из Пакистана. Согласно информации в комментариях к видео, 3 сентября девушка по имени Венера, проживающая в Камашинском районе, вышла замуж за молодого человека по имени Хамза из Пакистана.

Отмечается, что свадьба молодых прошла в одном из ресторанов Кашкадарьинской области в соответствии с узбекскими традициями. На кадрах видно, как близкие и родственники жениха и невесты вместе празднуют радостные моменты.

На свадьбе жених также адаптировался к узбекской атмосфере и станцевал под песню «Ойна, куёв». Это стало еще одним радостным моментом для участников свадьбы, особенно для близких молодых.

Создание семьи представителями разных национальностей привлекает внимание многих как событие, демонстрирующее уважение и близость двух сторон друг к другу.

Мы тоже желаем Венере и Хамзе семейного счастья, любви, согласия и долгих лет жизни. Поздравляем со свадьбой!