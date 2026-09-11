«Собака с IT-образованием!»: работящий пес, разгоняющий воду и копающий лунки, взбудоражил интернет

·6·Общество
«Собака с IT-образованием!»: работящий пес, разгоняющий воду и копающий лунки, взбудоражил интернет

Видеоролик в социальных сетях вызвал удивление у тысяч пользователей: на нем умный пес помогает хозяину разгонять воду в поле, лапами раскапывая грязь и направляя воду в нужные борозды. Пока многие шутят: «Даже собаки вовсю трудятся, отправьте бездельникам-друзьям!», другие иронично называют этого четвероногого героя «собакой, отучившейся на IT (айтника)». Что же это — просто приобретенный навык или у собак действительно высокий интеллект (IQ)? Что говорит по этому поводу наука и как развивать умственные способности вашего домашнего питомца?

Прямое сравнение: какому возрасту человека равен разум собаки?

Осознанные действия собак — это не просто фокусы, у них есть вполне определенная биологическая основа:

  • Интеллект ребенка 2–2,5 лет: по исследованиям зоопсихологов и канадского ученого Стэнли Корена, уровень интеллекта среднестатистической собаки полностью соответствует умственному развитию человеческого ребенка в возрасте от 2 до 2,5 лет;

  • От 165 до 250 слов: умные собаки способны различать более 150 слов, команд, жестов и даже простые математические расчеты (например, в какой миске больше еды);

  • Показатель IQ: если условно принять средний показатель IQ человека за 100 баллов, то у пород собак с высоким интеллектом этот показатель оценивается примерно в 45–55 баллов.

Что это меняет для вас: какие практические уроки несут эти кадры?

На примере этой собаки, которая без мотыги разгоняет воду в поле и роет новые арыки из грязи, каждый может сделать для себя важные выводы:

  • Способность к наблюдению и подражанию: собаки внимательно следят за действиями человека. Если хозяин направляет воду в поле с помощью мотыги, пес понимает этот процесс и пытается своими лапами проложить путь для потока;

  • Труд и полезные занятия: отношение к животному не просто как к средству охраны, а как к активному помощнику семьи резко повышает его умственные способности и дисциплину;

  • Живой призыв против лености: то, как четвероногий питомец добросовестно выполняет свои обязанности, является отличной мотивацией для каждого, кто пребывает в обществе в настроении безделья и бездействия.

Стоит знать: негативные последствия равнодушия к питомцу

Если домашнему животному не уделять достаточного внимания и не давать умственной нагрузки, возникнут следующие проблемы:

  • Интеллектуальная деградация: разум собаки, привязанной целыми днями на цепи или сидящей в тесном вольере, угасает, у нее развивается агрессия или глубокий стресс;

  • Физические заболевания: малоподвижный образ жизни и отсутствие активности выводят из строя опорно-двигательный аппарат животного и сокращают его жизнь;

  • Разрыв связи с хозяином: собака по-настоящему привязывается к человеку и становится преданным другом только через команды и совместные действия.

«Собаки — это уникальные существа в природе, которые быстрее всего улавливают чувства и намерения человека. Путем регулярных тренировок и общения они могут научиться самостоятельно решать сложные логические задачи», — подчеркивают специализированные кинологи.

Такие удивительные проявления природы не только дарят улыбку, но и побуждают человека более ответственно относиться к окружающей среде и собственному времени. В то время как даже животное стремится приносить пользу своим трудом, человек обязан использовать свой потенциал еще эффективнее.

Как вы думаете, поведение этой собаки, разгоняющей воду и прокладывающей борозды — результат настоящего сознательного ума или просто инстинкт игры с водой? А хотели бы вы иметь такого же четвероногого «айтника»-помощника? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь этим видеообзором с друзьями, которые еще толком не проснулись и не спешат на работу!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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