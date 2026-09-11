Великий взлет Синдарова: узбекский гроссмейстер на второй строчке мирового шахматного рейтинга

Еще вчера он боролся за то, чтобы закрепить свое место среди сильнейших имен мировых шахмат. А сегодня имя Жавохира Синдарова фиксируется в живом рейтинге рапида как шахматиста №2 в мире.

Узбекский гроссмейстер в рамках Глобал Чесс Леагуе победил еще одного сильного соперника — французского шахматиста Алирезу Фируджу. Эта победа не только принесла его команде решающее преимущество, но и серьезно повлияла на живой рейтинг рапида Синдарова.

В результате наш соотечественник заработал +10,6 рейтинговых очка, довел свой показатель до 2742,6 балла и сразу поднялся на четыре строчки вверх. Выше него теперь находится только шахматная легенда Магнус Карлсен.

Одна партия — судьба всей команды

Партия против Фируджи была не просто рядовой рейтинговой встречей.

Победа Синдарова имела решающее значение для Ферс Американ Гамбитс. В то время как матчи команды на других досках завершились вничью, именно триумф узбекского гроссмейстера обеспечил команде общее превосходство. Индиан Экспресс также отметил этот результат как важный шаг на пути борьбы Гамбитс за высокие места на турнире.

Здесь проявился истинный героизм Синдарова: в самый ответственный момент, когда команде была необходима победа, он взял на себя личную ответственность.

Его путь непрост

Для Жавохира Синдарова этот результат — не случайный всплеск.

20-летний узбекский гроссмейстер в последнее время на равных конкурирует со сильнейшими шахматистами планеты. На самой Глобал Чесс Леагуе он ранее добился важной победы над шахматной легендой Вишванатаном Анаандом.

Самое интересное, что этот его подъем происходит на фоне соперников самого высокого уровня.

С одной стороны, он обыгрывает таких опытных чемпионов, как Анаанд, а с другой — оставляет позади ярчайших звезд современных шахмат вроде Фируджи.

Это уже не просто история о «талантливом молодом шахматисте».

Синдаров заявляет о своем месте в элите.

Скачок в рейтинге: 4 строчки за мгновение

После победы над Фируджей живой рейтинг рапида Синдарова достиг 2742,6 балла.

Пятерка сильнейших в живом рейтинге на тот момент выглядела следующим образом:

Место Шахматист Рейтинг рапида 1 Магнус Карлсен 2806,5 2 Жавохир Синдаров 2742,6 3 Ян Непомнящий 2740,2 4 Хикару Накамура 2738,0 5 Алиреза Фируджа 2736,8

Результат Синдарова +10,6 поднял его сразу на четыре позиции вверх. Данный показатель также зафиксировали местные источники.

Вместе с тем, живые рейтинги могут быстро меняться в зависимости от исходов партий. Например, на последующей обновленной странице 2700чесс Синдаров под воздействием других результатов отображается на более низкой строчке.

Следовательно, 2-е место следует понимать именно как положение в живом рейтинге сразу после данной партии.

Даже сильнейшие отмечают его отдельно

Прогресс Синдарова не остается без внимания главных звезд мировых шахмат.

Во встрече в рамках Глобал Чесс Леагуе с Магнусом Карлсеном узбекский гроссмейстер оказал норвежскому чемпиону серьезное сопротивление и зафиксировал ничью.

После той партии Карлсен высоко оценил позиционное понимание и игру Синдарова. Издание Индиан Экспресс написало, что Карлсен охарактеризовал его как сбалансированного шахматиста «без явных слабых мест».

Уже одно это признание показывает, куда именно добрался Синдаров.

Ведь здесь его игру оценивает не простой болельщик, а один из величайших игроков в истории шахмат.

Главное испытание для Синдарова еще впереди

Хотя успехи в Глобал Чесс Леагуе служат для Жавохира отличным психологическим и спортивным опытом, главное событие сезона еще впереди.

Узбекский гроссмейстер готовится к матчу за звание чемпиона мира против действующего чемпиона мира Д. Гукеша. Это противостояние с огромным интересом ожидается в шахматном мире.

В этом смысле каждая крупная победа Синдарова на Глобал Чесс Леагуе приносит ему не только рейтинговые очки, но и уверенность и опыт перед матчем за шахматную корону.

Остался только Карлсен

Вчерашняя победа Синдарова вывела его в рейтинге сразу за Карлсеном.

Между ними все еще сохраняется значительный разрыв: 2806,5 — 2742,6.

Но еще несколько дней назад картина выглядела иначе. Синдаров был лишь шахматистом, борющимся за высокие места. Теперь же его имя упоминается в одном ряду с такими суперзвездами, как Карлсен, Непомнящий, Накамура и Фируджа.

Это — результат не одного вечера.

Это плод годами созидаемого мастерства, умения не теряться под давлением и отсутствия страха перед сильнейшими соперниками.

Не возрождение, а самовыражение

Если нынешний взлет Жавохира Синдарова и можно назвать «возрождением», то это означает вовсе не то, что он исчезал из шахмат и вернулся, а то, что он проявляет свой истинный потенциал на новом уровне.

Стоять на одной сцене с такими именами, как Анаанд, Фируджа, Карлсен — для него уже не из ряда вон выходящее событие.

Узбекстанец Жавохир Синдаров движется к самым высоким вершинам мировых шахмат. И на его пути пока осталось лишь одно имя — Магнус Карлсен.