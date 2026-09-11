Шавкат Рахмонов откровенно высказался о связи с главой государства — секрет 19 побед!

·63·Спорт
Шавкат Рахмонов откровенно высказался о связи с главой государства — секрет 19 побед!

Непобежденный казахстанский боец полусреднего веса UFC — самой влиятельной бойцовской организации мира, известный среди фанатов под прозвищем «Кочевник» (Номад), 31-летний Шавкат Рахмонов привлек всеобщее внимание неожиданным и искренним заявлением. Герой, проведший в октагоне 19 поединков и завершивший 18 из них досрочно нокаутами и болевыми приемами, впервые раскрыл подробности личных встреч с первым лицом своей страны — Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Эти слова бойца, не потерявшего простоту и скромность вопреки высокой славе и вниманию на государственном уровне, завоевали любовь миллионов фанатов.

Итак, сколько раз Рахмонов встречался с президентом, просил ли он помощи у главы государства для решения личных проблем и как путь от простых залов до вершин октагона превратил его в национального героя?

Триумф и признание: Абсолютный показатель непобежденного «Кочевника»

Показатели Шавката Рахмонова в современном смешанном боевом единоборстве оцениваются как уникальное явление в мировом спорте:

  • 19 побед в 19 боях: Начав карьеру в профессиональном ММА в октябре 2014 года, боец до сегодняшнего дня не познал горечи поражений;

  • 18 досрочных побед: Не доводя соперников до полных раундов в октагоне, «Номад» одержал верх в 18 поединках чистыми нокаутами и болевыми приемами;

  • От пояса М-1 Глобал до элиты UFC: Будучи чемпионом М-1 Глобал в полусреднем весе и успешно защитив свой титул, он стал главным претендентом на чемпионство в сильнейшей лиге мира.

«С чего все начиналось?»: Трудные годы в поту и грязи

За успехом Шавката, который сегодня удостаивается признания миллионов и похвалы от глав государств, стоят огромная стойкость и скромная жизнь:

  • Воля, закаленная в трудностях: В первые годы профессиональной карьеры выступал в ринге без какой-либо финансовой поддержки, тренируясь в простых спортзалах и полагаясь только на собственные силы;

  • Национальная идентичность и решимость: Высоко поднимал флаг на международных аренах, воплощая в себе дух кочевников, стойкость и боевые традиции своего народа;

  • Результат честного труда: Каждое достижение в его карьере было завоевано не через знакомства или спонсоров, а ценой сотен часов тяжелых тренировок и лишений.

Несокрушимая воля и поворотный пункт: Встреча с президентом и урок скромности

В интервью ЁуТубе-каналу АЛФ Глобал Рахмонов с высокой культурой и скромностью ответил на вопрос об отношениях с главой государства:

  • «Лично знаком»: Боец подтвердил, что лично виделся с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и встречался с ним лицом к лицу два-три раза;

  • Никаких просьб и выгоды: На вопрос журналиста «Помогал ли вам президент в решении какого-либо вопроса?» боец с улыбкой дал категорический отрицательный ответ;

  • Философия опоры на собственные силы: Принцип не пользоваться знакомствами с высокопоставленными лицами и решать свои проблемы не за счет главы государства, а благодаря собственному труду, еще раз продемонстрировал его истинно мужской характер.

«Да-да, лично знаком. Я видел его два-три раза. Помогал ли президент мне в решении какого-то вопроса? Нет-нет, нет (смеется). До этого еще не дошли», — подчеркнул Шавкат Рахмонов.

Исторический показатель и гордость всего региона

Такая простота и высокая дисциплина Шавката Рахмонова, находящегося на вершине смешанных единоборств в свои 31 год, служат огромным примером для молодежи Центральной Азии. Он пишет свою историю не только как непобедимая сила в октагоне, но и как настоящий герой в жизни, который полагается на собственные силы и пот. Впереди его ждет решающий бой за пояс UFC и новые исторические рубежи.

По-вашему, является ли истинно мужским качеством то, что спортсмен остается скромным на вершине славы и не использует знакомство с главами государств в личных целях? Верите ли вы, что победная серия Шавката Рахмонова из 19 матчей скоро завершится завоеванием пояса UFC? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой статьей, отражающей жизненную философию «Номад», с друзьями и любителями ММА!

Шавкат РахмоновUFCММАКазахстанНомадКасым-Жомарт ТокаевОктагон
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На ковер выйдут 6 борцов: состав сборной Узбекистана по вольной борьбе на Азиатских играхНа ковер выйдут 6 борцов: состав сборной Узбекистана по вольной борьбе на Азиатских играхСегодня, 08:11Джастин Гейджи раскрыл, как сокрушил непобедимого Илию ТопуриюДжастин Гейджи раскрыл, как сокрушил непобедимого Илию ТопуриюСегодня, 07:58Великий взлет Синдарова: узбекский гроссмейстер на второй строчке мирового шахматного рейтингаВеликий взлет Синдарова: узбекский гроссмейстер на второй строчке мирового шахматного рейтингаСегодня, 07:54Джастин Гейджи раскрыл секрет величия Ислама МахачеваДжастин Гейджи раскрыл секрет величия Ислама МахачеваСегодня, 07:48«Никогда не вернусь!»: Исмаил Картал подал в отставку после ничьей 1:1 в Стамбуле«Никогда не вернусь!»: Исмаил Картал подал в отставку после ничьей 1:1 в СтамбулеСегодня, 07:15«Рома» выжила в стамбульском аду: бескомпромиссные ничьи в 1-м туре Лиги чемпионов«Рома» выжила в стамбульском аду: бескомпромиссные ничьи в 1-м туре Лиги чемпионовСегодня, 07:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду