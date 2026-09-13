Сегодня — 13 сентября, воскресенье. Эта дата, кажущаяся обычным днем в календаре, богата на самые разные, резко отличающиеся друг от друга события в истории. С одной стороны, отмечается международный праздник, посвященный шоколаду, с другой — важный поворот в истории криминалистики, знаменитый рекорд, связанный с мировой температурой, и приход к власти исторической политической фигуры.

13 сентября также имеет особое значение для культуры Узбекистана и мирового футбола.

13 сентября — Международный день шоколада

Сегодня отмечается Международный день шоколада. Эта дата совпадает с днем рождения Милтона Херши, одного из самых известных представителей шоколадной индустрии. Он родился 13 сентября 1857 года.

Интересно, что 13 сентября отличается от Всемирного дня шоколада, который празднуется 7 июля. То есть в календаре существует несколько отдельных дат, посвященных шоколаду.

История же шоколада уходит корнями вглубь тысячелетий. Если древние народы Мезоамерики употребляли какао в виде напитка, то впоследствии оно распространилось через Европу по всему миру и превратилось в любимое всеми современное лакомство.

1902 год — Отпечатки пальцев стали важным доказательством в раскрытии преступления

13 сентября 1902 года вошло в историю криминалистики как один из важных дней.

В этот день в Великобритании было рассмотрено первое громкое дело, связанное с использованием отпечатков пальцев, оставленных на месте преступления, в качестве доказательства в суде. В лондонском суде Олд-Бейли был применен новый криминалистический подход к подтверждению обвинения на основе папиллярных узоров.

Это событие впоследствии послужило росту значения отпечатков пальцев в установлении личности и расследовании преступлений.

Сегодня дактилоскопия считается одним из наиболее широко используемых методов в криминалистике.

1922 год — Событие с «57,7 градуса» в Ливии

13 сентября 1922 года в районе Эль-Азизия в Ливии была зафиксирована чрезвычайно высокая температура — около 58°К.

Долгое время этот показатель признавался самой высокой температурой, зарегистрированной на Земле. Однако позже Всемирная метеорологическая организация провела специальное расследование, выявила серьезные ошибки в измерениях и аннулировала данный рекорд.

Поэтому сегодня называть показатель в 57,7–58°К действующим официальным мировым рекордом некорректно.

Тем не менее, дата 13 сентября навсегда осталась связанной с этим историческим метеорологическим событием.

1953 год — Хрущев вышел на первое место в руководстве СССР

13 сентября 1953 года Никита Хрущев был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Хрущев оставался лидером партии до 1964 года, возглавляя СССР в важный и противоречивый исторический период. В годы его правления началась критика культа личности Сталина и политика «десталинизации».

Таким образом, 13 сентября осталось одним из поворотных моментов в политической истории Советского Союза.

1989 год — Учреждена Государственная премия имени Алишера Навои

В 1989 году в Узбекистане была учреждена государственная премия, связанная с именем великого мыслителя и поэта Алишера Навои.

Данная награда сформировалась как одна из важных государственных премий, направленных на стимулирование творческого труда в сферах литературы, искусства и культуры.

А то, что она носит имя Алишера Навои, еще раз демонстрирует роль узбекской литературы и национального духовного наследия в жизни общества.

1989 год — Родился Томас Мюллер

13 сентября 1989 года родился Томас Мюллер, прославившийся своим уникальным стилем в истории немецкого футбола.

Мюллер в составе сборной Германии стал чемпионом мира 2014 года. На протяжении многих лет он также выступал на высочайшем уровне за мюнхенскую «Баварию», став одним из самых титулованных футболистов в истории клуба.

Благодаря специфической манере передвижения и выбору позиции на поле в футболе его называют «Раумдойтер» («ищущий свободное пространство на поле»).

13 сентября Мюллер встречает свое 37-летие.

13 сентября — эпохи пересекаются в одной дате

Таким образом, сегодняшняя дата одновременно объединяет события, связанные с историей шоколада, криминалистикой, климатическими и метеорологическими наблюдениями, политикой Советского Союза, культурой Узбекистана и мировым футболом.

И если история с ливийской температурой 1922 года показывает, что исторические рекорды со временем могут пересматриваться, то дело об отпечатках пальцев 1902 года знаменует собой начало новой эры в развитии криминалистики.

13 сентября в этом смысле — не просто календарная дата, это день, когда соединяются следы, оставленные в самых разных сферах истории.