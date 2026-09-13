Поручение Президента выполнено незамедлительно: Дилнозе Реджабовой присвоено звание полковника

·92·Общество
Поручение Президента выполнено незамедлительно: Дилнозе Реджабовой присвоено звание полковника

Указание, данное главой государства Шавкатом Мирзиёевым в ходе визита в Алмазарский район, было полностью реализовано спустя совсем немного времени. Подполковник Дилноза Реджабова, представившая проект по интерактивному обучению правилам дорожного движения младших школьников в государственных детских дошкольных учреждениях № 441 города Ташкента и заслужившая признание своим многолетним безупречным трудом, официально удостоена высшего офицерского звания «полковник». В рамках исполнения личного поручения Президента министру внутренних дел в министерстве было организовано специальное мероприятие, на котором новоиспеченному полковнику в торжественной обстановке вручили новые погоны и памятные знаки. Это событие стало еще одним ярким символом того, что в нашей стране труд каждого преданного своему делу сотрудника оценивается по самому высшему разряду. Итак, как прошла церемония награждения, почему деятельность Дилнозы Реджабовой привлекла внимание Президента и какой моральный стимул придает это высокое признание сотрудникам системы?

От общения в детсаду № 441 до церемонии в министерстве

Воплощение в жизнь поручения Президента прошло предельно оперативно и торжественно:

  • Душевная беседа в Алмазаре: Шавкат Мирзиёев в ходе ознакомления с деятельностью практической площадки «Безопасность дорожного движения», организованной в детсаду № 441, лично побеседовал с Дилнозой Реджабовой и отметил, что она около 10 лет служит в звании подполковника;

  • Прямое указание министру: Глава государства с учетом самоотверженного труда сотрудницы дал министру внутренних дел конкретное поручение о присвоении ей звания полковника;

  • Торжественное вручение звания: На приеме, состоявшемся в центральном аппарате Министерства внутренних дел, генерал-лейтенант Азиз Ташпулатов от имени главы государства вручил Дилнозе Реджабовой новые погоны полковника и памятный знак, поздравив ее с этим историческим успехом.

Высокая награда за многолетнюю преданность делу и инновационный подход

Чем примечательны профессиональный путь и проект нового полковника?

  • 20-летняя профессиональная деятельность: Окончив в 2005 году Академию Министерства внутренних дел, Дилноза Реджабова с 2017 года в звании подполковника преданно служит на различных сложных направлениях сферы;

  • Обеспечение детской безопасности: Предложенная ею система «Безопасная дорога с детского сада» имеет важное значение для формирования у детей культуры поведения на дороге с ранних лет и повышения безопасности пешеходов;

  • «Служу с преданностью!»: Отвечая на столь высокое доверие, офицер выразила готовность и впредь оставаться верной своей присяге и честно служить во благо процветания Родины и спокойствия граждан.

Оценка труда в сфере внутренних дел и авторитет женщин-офицеров

Это историческое событие было встречено общественностью и сотрудниками сферы с большим удовлетворением:

  • Пример справедливого поощрения: Тот факт, что глава государства в ходе простой беседы сразу же оценил многолетний труд сотрудницы и рекомендовал ее к высшему званию, является ярким доказательством открытости и гуманизма в государственном управлении;

  • Огромная мотивация для сотрудников системы: То, что каждый специалист, любящий свое дело и приносящий пользу обществу, не остается без внимания государства, вдохновляет представителей всей сферы на новые инициативы;

  • Роль женщин в высшем руководстве: Повышение до звания полковника женщины-офицера, несущей службу в системе безопасности дорожного движения, служит повышению потенциала женщин в правоохранительных органах.

Присвоение Дилнозе Реджабовой звания полковника в очередной раз доказало, что честный, самоотверженный труд и вклад в безопасность общества всегда получают достойную оценку.

А как считаете вы, должно ли награждение сотрудников, много лет преданно трудящихся на своем посту, в таком оперативном порядке и по непосредственной инициативе главы государства стать традицией и в других сферах? Способно ли практическое обучение правилам дорожного движения в детских садах и школах предотвратить несчастные случаи в будущем? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим трогательным материалом, отражающим высокое признание самоотверженного труда, со всеми вашими близкими и друзьями!

Шавкат МирзиёевДилноза РеджабоваАлмазарский районПроект безопасности дорожного движения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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