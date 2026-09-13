Деревья освобождены из бетонного плена: хокимият Юнусабадского района оперативно отреагировал на жалобы жителей

В Ташкенте активность гражданского общества и контроль через социальные сети вновь доказали свою практическую силу. Как только в интернете распространились резонансные сообщения о том, что в 19-м квартале Юнусабадского района многолетние деревья были залиты бетоном вместе с пешеходной дорожкой, районный хокимият незамедлительно вмешался в ситуацию. Ответственные сотрудники оперативно прибыли на проблемный участок перед многоэтажным домом №6 и изучили ситуацию на месте. Несмотря на ночное время, бетонное покрытие, которое успели залить, было полностью демонтировано с помощью специальных инструментов без повреждения корневой системы деревьев, а агротехническое состояние было полностью восстановлено. Администрация официально выразила благодарность всем неравнодушным гражданам, которые забили тревогу. Итак, как был устранен «бетонный плен», какой вид теперь имеют участки вокруг деревьев и какой урок это станет для строителей, обновляющих городскую инфраструктуру?

Срочные меры: хокимият прибыл на место происшествия и демонтировал бетон

Практические действия, предпринятые после публикации фотографий в социальных сетях, проходили следующим образом:

Оперативный выезд: Ответственные лица хокимията Юнусабадского района прибыли к дому №6 в 19-м квартале и подтвердили жалобы на бетонирование стволов деревьев;

Демонтаж без вреда для корней: Рабочие в срочном порядке осторожно удалили застывшую цементную смесь вокруг стволов и корневой шейки деревьев;

Восстановление агротехнических норм: Вокруг деревьев был восстановлен слой открытого грунта, открыты защитные площадки в соответствии с агротехническими нормами для свободного доступа воздуха и влаги к корням;

Благодарность хокимията: Руководство района в своем заявлении выразило особую признательность бдительным гражданам, неравнодушным к экологической безопасности и озеленению города.

Победа общественного контроля: почему это важное событие?

Эта ситуация стала ярким примером того, что требования жителей в столице учитываются:

Результат за несколько часов: Проблема была устранена менее чем через сутки после того, как она стала популярной благодаря фотографиям;

Преграда для варварского строительства: Если бы жители вовремя не забили тревогу, многолетние деревья, оказавшиеся под бетоном, неизбежно засохли бы и погибли к следующему сезону;

Социальные сети — эффективный инструмент контроля: В очередной раз доказано, что инициатива и активность граждан являются основным фактором, заставляющим ответственные органы своевременно исправлять ошибки.

Подрядчики и благоустройство: когда закончатся такие ошибки?

Хотя инцидент был решен положительно, системные вопросы остаются актуальными:

Некомпетентность строителей: Вопрос о том, почему при строительстве пешеходной дорожки изначально не была оставлена открытая зона с почвой вокруг деревьев, остается открытым;

Контроль за стандартами благоустройства: Необходимо обеспечить строгое соблюдение экологической экспертизы и агротехнических правил при ремонте городских улиц и внутриквартальных дорог;

Штрафы для предотвращения повторений: По мнению экспертов,привлечение к административной ответственности подрядных организаций, допускающих такое отношение к деревьям, предотвратит подобные грубые нарушения в будущем.

Оперативная реакция в Юнусабаде показала, что государственные органы и народ могут действовать сообща в деле защиты природы. А спасенные зеленые деревья будут еще долгие годы дарить жителям махалли тень и чистый воздух.

Как вы считаете, какие меры наказания и контроля следует ввести, чтобы положить конец бетонированию деревьев подрядчиками, строящими дорожки в наших городах? Если вы столкнулись с подобными экологическими проблемами в своей махалле, как вы будете действовать для их решения? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой новостью об успешном примере общественного контроля со всеми нашими горожанами!