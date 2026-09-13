Оскорбивший или унизивший ученика учитель будет оштрафован на 2,2 млн сумов!

·1·Общество
Оскорбивший или унизивший ученика учитель будет оштрафован на 2,2 млн сумов!

В системе образования Узбекистана вступили в силу самые жесткие и серьезные законодательные изменения, направленные на обеспечение психологической и физической безопасности учащихся, а также создание здоровой духовно-нравственной атмосферы в школах. Теперь педагогам придется быть как никогда бдительными и внимательными к своим словам, поступкам и отношению к детям как в классах, так и за их пределами. В нашей стране официально установлена прямая административная и правовая ответственность педагогических работников за любые случаи применения физической силы или психологического насилия по отношению к ученикам, включая унижение чести и достоинства ребенка, а также оказание психологического давления. Согласно новым требованиям, к учителям-нарушителям может быть применен штраф в размере до 2,2 миллиона сумов, а также они могут быть полностью лишены права заниматься деятельностью в образовательных учреждениях сроком до одного года. Что же включают в себя эти правовые ограничения, какие действия расцениваются как психологическое давление и на что следует обратить внимание родителям при защите своих детей?

Штраф от 440 тысяч до 2,2 миллиона сумов: подробности новых мер наказания

Нормы ответственности, установленные за неподобающее отношение педагогов к детям:

  • Размер финансового наказания: К педагогическому работнику, оскорбившему ученика, подвергшему его психологическому прессингу или применившему силу, применяется штраф в размере от 440 тысяч до 2,2 миллиона сумов;

  • Годовая дисквалификация: Помимо штрафа, допустивший такую грубую ошибку учитель может быть официально лишен права преподавать и работать в школах, лицеях и других образовательных учреждениях сроком на один год;

  • Механизм официальной ответственности: Данные нормы направлены на пресечение со стороны педагогов таких фактов, как унижение детей перед другими в классе, оскорбление или использование грубых слов.

Психологическое и физическое насилие: что попало под запрет?

Часто встречающиеся в школьной практике негативные явления теперь признаются правонарушениями:

  • Психологическое давление: Задевание личности ученика, высмеивание его перед одноклассниками по умственным или физическим способностям, угрозы и удержание в состоянии психологического страха;

  • Любое физическое воздействие: Такие методы физического наказания, как шлепки, избиение ребенка или постановка в угол, объявлены абсолютным нарушением закона;

  • Защита психики ребенка: Главной целью данной реформы является сохранение внутренней психологической устойчивости детей школьного возраста, а также предотвращение появления у них чувства отвращения к учебе и школе.

Родители, учителя и качество образования: требования новой эпохи

Ожидается, что данный порядок выведет отношения в сфере образования на новый этап:

  • Строгое соблюдение педагогической этики: От учителей в любой сложной ситуации требуется находить общий язык с ребенком посредством профессиональной культуры, терпения и педагогических методов;

  • Защита от необоснованной клеветы: Как подчеркивают специалисты, объективное изучение каждой жалобы на основе объективных данных, свидетелей в классе и доказательств (если имеются видеозаписи с камер) убережет учителей от ложных обвинений;

  • Ответственность ученика: Ответственные лица наряду с защитой авторитета учителя отмечают важность соблюдения детьми внутренних правил поведения в школе и уважения к старшим.

Эта историческая мера ответственности, внедренная в школах Узбекистана, служит гарантией прав детей на основе международных стандартов и превращения учебных заведений в безопасные островки, свободные от насилия.

По вашему мнению, стало ли правильным шагом назначение штрафа до 2,2 миллиона сумов и отстранение от работы на 1 год для учителей, проявивших грубость или оказавших психологическое давление на ученика в школе? Как, по вашему мнению, этот порядок повлияет на дисциплину в классах и авторитет учителя? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим чрезвычайно важным анализом нововведений, касающихся прав наших детей в школе, со всеми родителями и учителями!

Система образования УзбекистанаПсихологическое давлениеФизическое насилиеШтраф 22 миллиона сумов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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