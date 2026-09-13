«Я не могу сделать 10 изменений!»: Моуринью после победного матча с «Райо Вальекано»

·63·Спорт
«Я не могу сделать 10 изменений!»: Моуринью после победного матча с «Райо Вальекано»

В 5-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» продемонстрировал уверенный реванш перед своими болельщиками на домашней арене — великолепном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Сделав правильные выводы из неудачного поражения в прошлом туре, «королевский клуб» забил четыре безответных мяча в ворота «Райо Вальекано» в матче со статусом малого дерби и добился крупной и яркой победы со счетом 4:1. По окончании встречи опытный наставник мадридцев Жозе Моуринью принял участие в пресс-конференции и дал объективную оценку действиям своих подопечных. Португальский специалист рассказал о высоком темпе в первом тайме, спаде во второй половине игры, физическом состоянии таких звезд, как Джуд Беллингем и Дензел Думфрис, а также о причинах замены Федерико Вальверде. Итак, по какому сценарию развивалась игра на «Бернабеу», что обеспокоило Моуринью во втором тайме и какую скорость набирает «Реал» в чемпионской гонке Ла Лиги?

«Мы решили исход в первом тайме»: Заявление Моуринью о победе

Главный тренер «Реал Мадрида» в интервью местному изданию АС объяснил стратегическое значение встречи:

  • Ценные 3 очка после поражения: «Было крайне важно победить. Особенно после поражения в прошлом туре чемпионата необходимо было психологически поднять команду», — подчеркнул тренер;

  • Игра, решенная в первые 45 минут: «Мы решили судьбу игры еще в первом тайме. Но во второй половине мы не показали столь же хорошей игры. Здесь дело не только в физической подготовке, но и в психологических аспектах»;

  • Тактические изменения и контроль: Моуринью добавил, что свежие силы в центре поля позволили сохранить стабильность на поле, и его подопечные заслуживают его высокого уважения и аплодисментов.

«Мы забиваем много голов, но упускаем много возможностей»: Анализ игры команды

Останавливаясь на атакующей философии «Реала» и интенсивности на поле, португальский специалист открыто отметил и недостатки:

  • Интенсивный и быстрый прессинг: «Мы — команда, которая полностью контролирует мяч, яростно отбирает его у соперника и переходит в быстрые контратаки», — охарактеризовал главный стиль команды наставник;

  • Проблема реализации моментов: Моуринью выразил некоторое недовольство тем, что, несмотря на четыре забитых гола, команда упустила целый ряд опасных моментов;

  • Удовлетворение победой: В любом случае он не стал скрывать, что цифры 4:1 на табло и завоеванные 3 очка принесли тренеру удовлетворение.

Проблемы Джуда, Думфриса, Конате и Вальверде: Есть ли риск усталости?

Плотный календарь создает серьезную физическую нагрузку на главных звезд команды:

  • Возможности сделать 10 замен нет: «Все видели, как Джуд (Беллингем) закончил игру, Думфрис, Конате... Я не могу сделать 10 изменений в составе одновременно», — отметил Моуринью, указав на признаки усталости у футболистов;

  • Меры предосторожности с Вальверде: Касаясь замены Федерико Вальверде, он пояснил: «Это была мера предосторожности. У него появились определенные проблемы, и мы должны были решить это вовремя», объяснив предотвращение риска травмы;

  • Успех в жестком интервале: Тренер высоко оценил то, что всего через три дня после чрезвычайно тяжелого и плотного матча его команда снова нашла силы и победила с крупным счетом.

Эта уверенная победа на «Сантьяго Бернабеу» позволила «Реалу» восстановить свои позиции в национальном чемпионате и подарить болельщикам еще один праздник голов. Однако плотный календарь и физические нагрузки на звезд ставят перед тренерским штабом новые задачи по ротации.

А как вы считаете, обладает ли «Реал Мадрид» под руководством Жозе Моуринью достаточным запасом прочности для завоевания главных трофеев Ла Лиги и Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне? Какую ротацию должна применить команда в следующих матчах, чтобы уберечь от усталости таких лидеров, как Вальверде и Беллингем? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этой крупной победы «Реала» и заявления Моуринью со всеми футбольными фанатами и мадридистами!

Реал МадридЖозе МоуриньюСантьяго БернабеуРайо Вальекано
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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