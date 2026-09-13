Для тюркских государств предложили создать структуру «ТУРКПОЛ»
Сотрудничество между тюркскими государствами в сфере безопасности и правоохранительной деятельности может выйти на новый уровень. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи предложил создать в рамках Организации тюркских государств структуру «ТУРКПОЛ», аналогичную Интерполу и Европолу.
Примечательно, что министры внутренних дел Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана восприняли эту инициативу положительно. Однако на данный момент «ТУРКПОЛ» еще не создан — речь идет лишь о предложении по его учреждению.
Каковы могут быть задачи «ТУРКПОЛ»?
Инициатива обсуждалась 11 сентября на 3-й встрече министров внутренних дел Организации тюркских государств в столице Казахстана Астане.
Как сообщил Мустафа Чифтчи, основная цель — усилить возможности обмена информацией, координации и совместных действий в борьбе с трансграничной преступностью между тюркскими государствами.
Он отметил, что «ТУРКПОЛ» можно рассматривать как структуру, подобную Интерполу и Европолу.
Главная цель идеи «ТУРКПОЛ» — перевести сотрудничество в борьбе с преступностью и преступниками на более прочную и институциональную основу.
Узбекистан также положительно принял предложение
По словам министра внутренних дел Турции, инициатива была очень тепло встречена министрами внутренних дел Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана, участвовавшими в заседании.
Это показывает, что в дальнейшем данная идея может стать одним из официальных предметов обсуждения между тюркскими государствами.
Вместе с тем, пока не поступало информации о принятии окончательных решений по таким вопросам, как конкретные полномочия, механизм управления «ТУРКПОЛ», его штаб-квартира или страна базирования.
Сначала будет создан «Совет по борьбе с преступностью»
Инициатива «ТУРКПОЛ» не является изолированной идеей.
На встрече также был выдвинут вопрос о создании предложенного турецкой стороной Совета по борьбе с преступностью, и эта инициатива была включена в совместное заявление.
В рамках Совета планируется укреплять сотрудничество по таким направлениям, как преступные группировки нового поколения, терроризм, преступления, связанные с наркотиками, незаконная миграция, киберпреступления, а также незаконный букмекерский и игорный бизнес.
Как заявил Чифтчи, в следующем месяце в Анкаре в рамках саммита глав государств Организации тюркских государств планируется подписать учредительное соглашение Совета.
Тюркские государства сближаются в сфере безопасности
Предложение о создании «ТУРКПОЛ» показывает, что сотрудничество в рамках Организации тюркских государств не ограничивается только экономической или культурной сферами.
Поскольку трансграничная преступность является одним из самых сложных аспектов современной безопасности, оперативный обмен информацией и координация между правоохранительными органами государств имеют критически важное значение.
С этой точки зрения, если инициатива будет одобрена на последующих этапах, «ТУРКПОЛ» может стать новым институциональным механизмом сотрудничества в сфере безопасности и правопорядка между тюркскими государствами.
А пока самым важным остается следующее: идея создания «ТУРКПОЛ» между тюркскими государствами была официально выдвинута, и Узбекистан вошел в число стран, положительно воспринявших эту инициативу.
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