Для тюркских государств предложили создать структуру «ТУРКПОЛ»

·48·Общество
Для тюркских государств предложили создать структуру «ТУРКПОЛ»

Сотрудничество между тюркскими государствами в сфере безопасности и правоохранительной деятельности может выйти на новый уровень. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи предложил создать в рамках Организации тюркских государств структуру «ТУРКПОЛ», аналогичную Интерполу и Европолу.

Примечательно, что министры внутренних дел Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана восприняли эту инициативу положительно. Однако на данный момент «ТУРКПОЛ» еще не создан — речь идет лишь о предложении по его учреждению.

Каковы могут быть задачи «ТУРКПОЛ»?

Инициатива обсуждалась 11 сентября на 3-й встрече министров внутренних дел Организации тюркских государств в столице Казахстана Астане.

Как сообщил Мустафа Чифтчи, основная цель — усилить возможности обмена информацией, координации и совместных действий в борьбе с трансграничной преступностью между тюркскими государствами.

Он отметил, что «ТУРКПОЛ» можно рассматривать как структуру, подобную Интерполу и Европолу.

Главная цель идеи «ТУРКПОЛ» — перевести сотрудничество в борьбе с преступностью и преступниками на более прочную и институциональную основу.

Узбекистан также положительно принял предложение

По словам министра внутренних дел Турции, инициатива была очень тепло встречена министрами внутренних дел Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана, участвовавшими в заседании.

Это показывает, что в дальнейшем данная идея может стать одним из официальных предметов обсуждения между тюркскими государствами.

Вместе с тем, пока не поступало информации о принятии окончательных решений по таким вопросам, как конкретные полномочия, механизм управления «ТУРКПОЛ», его штаб-квартира или страна базирования.

Сначала будет создан «Совет по борьбе с преступностью»

Инициатива «ТУРКПОЛ» не является изолированной идеей.

На встрече также был выдвинут вопрос о создании предложенного турецкой стороной Совета по борьбе с преступностью, и эта инициатива была включена в совместное заявление.

В рамках Совета планируется укреплять сотрудничество по таким направлениям, как преступные группировки нового поколения, терроризм, преступления, связанные с наркотиками, незаконная миграция, киберпреступления, а также незаконный букмекерский и игорный бизнес.

Как заявил Чифтчи, в следующем месяце в Анкаре в рамках саммита глав государств Организации тюркских государств планируется подписать учредительное соглашение Совета.

Тюркские государства сближаются в сфере безопасности

Предложение о создании «ТУРКПОЛ» показывает, что сотрудничество в рамках Организации тюркских государств не ограничивается только экономической или культурной сферами.

Поскольку трансграничная преступность является одним из самых сложных аспектов современной безопасности, оперативный обмен информацией и координация между правоохранительными органами государств имеют критически важное значение.

С этой точки зрения, если инициатива будет одобрена на последующих этапах, «ТУРКПОЛ» может стать новым институциональным механизмом сотрудничества в сфере безопасности и правопорядка между тюркскими государствами.

А пока самым важным остается следующее: идея создания «ТУРКПОЛ» между тюркскими государствами была официально выдвинута, и Узбекистан вошел в число стран, положительно воспринявших эту инициативу.

ТУРКПОЛОрганизация тюркских государствМустафа ЧифтчиТрансграничная преступность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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