В регулярном чемпионате североамериканской MLS завершился очередной драматичный и полный неожиданных поворотов матч, привлекший внимание миллионов болельщиков. На поле стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле Лионель Месси и его «Интер Майами» приняли принципиального соперника — «Нэшвилл». Встреча, запомнившаяся шоу из голов, автоголом игрока соперника, дублем Сэма Сарриджа и, конечно же, очередным мастерским ударом аргентинского гения Лионеля Месси, завершилась боевой ничьей со счетом 2:2. Этот результат позволил хозяевам поля продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате, в то время как безвыигрышная серия гостей продлилась еще на один матч. И так, как прошло упорное противостояние в Форт-Лодердейле, почему «Интер Майами» не смог удержать победу на своем поле и какие важные испытания ждут оба клуба впереди?

Дубль Сарриджа и неудачный автогол Бейкера-Уайтинга

Матч с первых же минут проходил в открытом и атакующем ключе:

Грозная игра бомбардира «Нэшвилла»: В составе гостей нападающий Сэм Сарридж продемонстрировал истинные лидерские качества, дважды поразив ворота «Интер Майами» и оформив дубль;

Спасительный автогол: Под натиском атак хозяев поля защитник «Нэшвилла» Рид Бейкер-Уайтинг допустил ошибку и срезал мяч в собственные ворота, став автором автогола;

Драматичная борьба: Обе стороны рисковали в атакующей линии больше, чем в защите, что подарило болельщикам удовольствие увидеть четыре гола по ходу матча.

Лионель Месси вновь демонстрирует класс: Капитан сказал свое слово

Аргентинская футбольная звезда в очередной раз доказала, что является ключевой фигурой «Интер Майами»:

Важный гол от Месси: В моменты, когда команда оказывалась в сложной ситуации, Лионель Месси брал инициативу на себя, не оставив шансов вратарю соперника и забив очередной гол «Интер Майами»;

Организация атак: Лионель не только забивал сам, но и создал ряд удобных возможностей для парттеров по команде у штрафной площади;

Капитанская воля: Активность Месси стала решающим фактором в завоевании командой очков и сохранении важной серии на домашнем поле.

Статистика и календарь следующего тура: Что ждет команды?

Зафиксированная ничья напрямую повлияла на текущие серии обеих команд в MLS:

Серия «Интер Майами» из 4 матчей: После этого результата команда довела свою беспроигрышную серию в лиге до 4 матчей — 1 победа и 3 ничьи;

Черные дни «Нэшвилла»: Гости же продлили свою безвыигрышную серию до 3 матчей — 1 поражение и 2 ничьи;

Предстоящие матчи: «Интер Майами» проведет матч следующего тура 21 сентября против «Сан-Диего», а «Нэшвилл» 20 сентября померится силами с командой «Чикаго Файр».

Лионель Месси и «Интер Майами» ведут яростную борьбу за каждое очко на решающем этапе чемпионата. Команда, не знающая поражений уже четыре матча подряд, в следующих играх выйдет на поле с единственной целью — отпраздновать завоевание полных 3 очков.

А как вы думаете, сможет ли «Интер Майами» во главе с Лионелем Месси завоевать чемпионский кубок MLS в этом сезоне или же проблемы в обороне подведут команду? В чем, по вашему мнению, причина череды ничейных результатов команды? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого богатого на голы матча с участием Месси со всеми любителями футбола и друзьями!