52-летний Барри Грей, служащий в Лондонском тауэре, провел необычный благотворительный марафон, чтобы привлечь внимание к тяжелой жизни бездомных людей. Он преодолел 373-километровую дистанцию от истока Темзы в Котсуволдсе до моря всего за 75 часов.

Бывший королевский морпех Барри отслужил в армии 26 лет. 18 месяцев назад он начал работать йомен-стражником в Лондонском тауэре и за это время часто видел бездомных людей, ночующих на улицах.

«Под каждым мостом, в каждом переулке я вижу спящего на скамейке бездомного человека. Это совершенно неправильно», — сказал он.

По словам Барри, проблема бездомности не ограничивается лишь теми, кто живет на улице. С ней также сталкиваются люди, у которых нет постоянного жилья и которые временно проживают в чужих домах.

Поскольку он жил у Темзы и увлекается тренировками на выносливость, идея марафона пришла к нему естественным образом. В период подготовки он уделял особое внимание таким аспектам, как питание, медицинская помощь и забота о ногах. А за две недели до марафона он совершил 80-километровый забег.

Спал всего три часа за три дня

Барри бежал три дня и три ночи, отдохнув в общей сложности всего три часа. В пути он ненадолго засыпал на стуле, а затем продолжал движение.

«Вы так устаете, что можете уснуть даже стоя. Мое тело знает, когда нужно закрыть глаза на 30 минут», — рассказал он.

Он отметил, что ровный рельеф маршрута также создал трудности, поскольку одни и те же мышцы работали долгое время, давая дополнительную нагрузку на организм.

В результате марафона Барри собрал более 50 тысяч фунтов стерлингов для благотворительной организации Онлй А Павемент Авай, помогающей бездомным. Он поддерживает эту организацию уже около трех лет и в настоящее время является ее амбассадором по делам ветеранов.

Организация помогает бездомным людям, в том числе бывшим военнослужащим, найти работу в сфере гостеприимства и общественного питания, восстановить независимую жизнь и адаптироваться в обществе.

По словам Барри, огромную силу в преодолении марафона до конца ему придала поддержка друзей, семьи и незнакомцев.

Теперь эта его необычная благотворительная инициатива была отмечена и на премии 2026 йилги ДжустГивинг Авардс. Барри вошел в число финалистов в номинации Минд Овер Милес.

«Это испытание проверило меня физически, морально и эмоционально так, как никогда раньше. Но это ничто по сравнению с повседневной жизнью людей, ночующих на улице, особенно бывших военнослужащих, некогда служивших своей стране», — сказал он.

Барри выразил надежду, что собранные средства позволят еще многим людям восстановить свою жизнь, вернуть независимость и найти достойную работу.