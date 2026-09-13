В истории узбекского спорта, в частности национальной школы дзюдо, открывается новая, славная и совершенно иная страница. Известный грузинский специалист Лаша Гуджеджиани, завоевавший признание в мировом дзюдо благодаря своему тактическому гению и мастерству воспитания чемпионов, официально назначен главным тренером мужской сборной Узбекистана.

Приход опытного наставника, который привел сборную Грузии к пьедесталам двух Олимпийских игр подряд, вызвал большой резонанс не только в нашей стране, но и в мире международного дзюдо. Примечательно, что под руководством нового главного тренера наша сборная уже на первом крупном соревновании продемонстрировала свою силу, войдя в шестерку лучших среди 77 стран на турнире «Лаусанне Гранд Слам 2026» в Швейцарии. Впереди — самое ответственное и стратегическое испытание: КсКс Азиатские игры.

Итак, каких исторических результатов добился Гуджеджиани за свою карьеру, какой фурор произвели узбекские борцы в Лозанне и чего болельщики могут ожидать от новой тренерской эры?

Успешный дебют в Швейцарии: 5 медалей и место в ТОП-6 мира

Первый официальный шаг Лаши Гуджеджиани во главе сборной Узбекистана начался с весомого результата:

Успех на «Лаусанне Гранд Слам 2026»: Мужская сборная Узбекистана под руководством нового главного тренера успешно выступила на престижном турнире серии «Большого шлема» в Швейцарии;

Медальный зачет: 5 наград Наши борцы, соревнуясь с лучшими дзюдоистами мира, завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали;

6-е место среди 77 стран: В напряженном общекомандном зачете среди сильнейших сборных из 77 стран планеты представители Узбекистана заняли почетное место в ТОП-6;

Заявление Федерации дзюдо Узбекистана: Пресс-служба национальной федерации официально проинформировала общественность об этом историческом назначении и начале сотрудничества.

От Токио и Парижа до мирового первенства 2025 года: кто такой Гуджеджиани?

Биография и спортивные достижения нового главного тренера доказывают, что он является одним из самых востребованных специалистов в мире:

Золотая эра в сборной Грузии: Гуджеджиани возглавлял сборную Грузии с 1 декабря 2020 года по июль 2026 года, приведя ее к беспрецедентным успехам;

Олимпийские пьедесталы: Под его руководством национальная сборная Грузии завоевала 1 золото и 3 серебра на Олимпиаде в Токио-2020, а также 1 золото и 2 серебра на Олимпийских играх в Париже-2024;

Историческое золото чемпионата мира 2025 года: Именно под его началом в 2025 году Грузия стала абсолютным чемпионом мира в командных соревнованиях по дзюдо, оформив исторический результат;

Личный спортивный опыт: Лаша Гуджеджиани прошел серьезную школу и как спортсмен, являясь двукратным призером чемпионатов мира.

Впереди КсКс Азиатские игры: главная цель узбекского татами

Богатый опыт нового тренера будет направлен на то, чтобы вывести узбекское дзюдо на новые высоты:

Школа двух Олимпиад: Огромные достижения на двух Олимпийских играх подряд и мастерство психологической подготовки команды станут главной опорой Гуджеджиани в его работе в Узбекистане;

Главная цель — континентальное первенство: Ближайшая и решающая цель, стоящая перед нашей сборной — достичь абсолютного доминирования на предстоящих КсКс Азиатских играх;

Процесс подготовки в самом разгаре: В настоящее время мужская сборная Узбекистана под руководством грузинского специалиста ведет активную подготовку к учебно-тренировочным сборам и соревнованиям.

Этот проект, объединивший стиль сильнейшей европейской школы дзюдо и мощь узбекской национальной борьбы, несомненно, откроет новых чемпионов на азиатских и олимпийских татами в будущем.

Как вы считаете, сможет ли Лаша Гуджеджиани вывести узбекских дзюдоистов в лидеры на КсКс Азиатских играх и будущих Олимпиадах? Насколько верным шагом для узбекского спорта стало это назначение? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого исторического события со всеми любителями дзюдо!