В Сербском дворце состоялась торжественная церемония встречи Шавката Мирзиёева

В рамках официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Сербия в величественном Сербском дворце города Белград состоялась официальная и торжественная церемония встречи главы нашего государства. Лидер принимающей страны Александр Вучич с большим уважением и теплотой встретил высокого гостя. Церемония приема на площади дворца прошла с высшими воинскими почестями государственного уровня. Какими же деталями запомнилось торжественное мероприятие и по каким направлениям лидеры двух государств начали переговоры? В конце статьи мы расскажем обо всех подробностях — уникальных моментах торжественного приема и первом этапе официального диалога.

Высокое уважение и воинские почести в Сербском дворце

Церемония встречи главы государства была организована в строгом соответствии с высшими дипломатическими традициями:

Приветствие глав государств: Президент Александр Вучич лично встретил лидера Узбекистана в Сербском дворце, проведя с ним теплую беседу;

Государственные гимны и военный оркестр: На величественной площади выстроился почетный караул, под исполнение военного оркестра торжественно прозвучали государственные гимны Узбекистана и Сербии;

Торжественный салют и орудийные залпы: В честь высокого гостя из артиллерийских орудий было произведено десять залпов, ознаменовавших торжественный салют высшего уровня.

Общение с делегациями и официальный протокол

После торжественной церемонии процесс официального общения лидеров продолжился:

Обход почетного караула: Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич прошли перед строем почетного караула и поприветствовали солдат;

Знакомство с членами официальных делегаций: Лидеры двух стран поприветствовали членов правительств и официальных представителей, участвующих в переговорах;

Историческое фото на память: В фойе дворца состоялась церемония совместного официального фотографирования глав государств.

Главный итог и начало переговоров на высшем уровне

Самым важным вопросом, интересовавшим многих наблюдателей, является ход практических политических процессов после торжественной встречи. Главный вывод и итог заключаются в том, что сразу по завершении церемонии в Сербском дворце, прошедшей при высоком уважении и под звуки артиллерийских залпов, между Шавкатом Мирзиёевым и Александром Вучичем начались официальные переговоры на высшем уровне в узком формате. Данные переговоры послужат выводу отношений двух стран на уровень стратегического партнерства.

Как вы думаете, какой новый импульс придадут исторические переговоры лидеров Узбекистана и Сербии в Белграде дружбе и экономическому партнерству между двумя странами? Что вы думаете о расширении сотрудничества с Балканским регионом? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной международной новостью с близкими!