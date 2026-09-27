В Ташкенте произошло ДТП с участием мотоцикла и трех транспортных средств

В Мирабадском районе города Ташкента произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла, автомобилей ГАЗ-5312 и KIA K5. В результате аварии погиб 21-летний молодой человек, управлявший мотоциклом.

По данным УБДД ГУВД города Ташкента, инцидент произошел 25 сентября в 22:45 на участке Малой кольцевой автомобильной дороги напротив школы №83.

Согласно предварительным данным, 20-летний Ж.Ш. (2005 года рождения), двигаясь на мотоцикле, не соблюл безопасную дистанцию. В результате он столкнулся с транспортным средством марки ГАЗ-5312 под управлением Т.Л. (1994 года рождения), двигавшимся с ним в попутном направлении.

После столкновения водитель мотоцикла потерял управление и столкнулся с автомобилем KIA K5 под управлением Ш.С. (2001 года рождения), следовавшим во встречном направлении.

В результате ДТП водителю мотоцикла на месте была оказана первая скорая медицинская помощь. Несмотря на это, он скончался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим частям статьи 266 Уголовного кодекса. В настоящее время правоохранительными органами ведутся следственные действия.