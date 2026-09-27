В Самарканде наказали женщину, издевавшуюся над двумя девочками

В Самарканде вынесен приговор женщине, которая систематически подвергала насилию двух несовершеннолетних девочек, находившихся под ее опекой. Было установлено, что она заставляла детей выполнять работу по дому и поднимала на них руку.

Согласно судебным документам, сестры 8 и 6 лет были переданы под опеку этой женщины 24 сентября 2025 года по решению Центра социальных услуг «Инсон».

Выяснилось, что мать девочек жила в одной махалле с подсудимой, и они были знакомы много лет. В 2021 году муж женщины выгнал ее из дома, после чего она вместе с двумя детьми стала жить в доме подсудимой.

В сентябре 2025 года мать детей уехала на заработки в Турцию, оставив девочек здесь. Как стало известно в суде, после отъезда матери за рубеж отношение женщины-опекуна к детям изменилось.

Одна из девочек рассказала в суде, что женщина била их, когда они не выполняли ее требования. Сама подсудимая призналась, что толкала детей и снимала на видео моменты, когда они плакали, отправляя эти кадры их матери за границу.

По словам женщины, таким образом она хотела разжалобить мать детей, чтобы та их забрала.

По результатам судебно-медицинской экспертизы на теле сестер были обнаружены синяки. Специалисты оценили эти повреждения как легкие телесные повреждения.

После того как инцидент стал известен, сотрудники Центра социальных услуг «Инсон» и органов внутренних дел забрали детей из-под опеки женщины и поместили их в семейный детский дом в Тайлакском районе.

Тайлакский районный суд по уголовным делам признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 110 Уголовного кодекса.