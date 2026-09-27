Объявлены курсы валюat на 27 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 27 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 5,47 сума и составил 11 825,40 сума.

• Евро подорожал на 32,80 сума и составил 13 483,32 сума. • Фунт стерлингов подорожал на 25,88 сума и составил 15 669,84 сума. • Российский рубль подорожал на 1,07 сума и составил 140,34 сума. • Японская иена подорожала на 0,55 сума и составила 75,04 сума. • Швейцарский франк подешевел на 23,86 сума и составил 14 273,26 сума. • Китайский юань подешевел на 1 сум и составил 1 761,49 сума.