Объявлены курсы валюat на 27 сентября

·36·Экономика
Объявлены курсы валюat на 27 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 27 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 5,47 сума и составил 11 825,40 сума.

• Евро подорожал на 32,80 сума и составил 13 483,32 сума. • Фунт стерлингов подорожал на 25,88 сума и составил 15 669,84 сума. • Российский рубль подорожал на 1,07 сума и составил 140,34 сума. • Японская иена подорожала на 0,55 сума и составила 75,04 сума. • Швейцарский франк подешевел на 23,86 сума и составил 14 273,26 сума. • Китайский юань подешевел на 1 сум и составил 1 761,49 сума.

Центральный банк Узбекистанакурсы валют27 сентября 2026 года
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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