Группа «Уммон» прокомментировала отмену своего концерта в Бухаре

В одном из своих интервью группа «Уммон» высказалась о запланированной, но впоследствии отмененной концертной программе в Бухаре. Участник группы Шохрух Исамухамедов сообщил, что причиной отмены концерта стали разногласия, возникшие с организатором.

В ходе беседы исполнителям задали вопрос о том, что после их выступлений в других регионах вокруг концерта в Бухаре усилилась критика и появились негативные мнения.

«Можно сказать, что главный виновник — это организатор. Потому что мы доверяем организатору. Мы были готовы к концерту в Бухаре, но возникли разногласия. Наши требования и договоренности между нами не были выполнены со стороны организатора. Вот так все и вышло», — заявил Шохрух Исамухамедов.

Он также подчеркнул, что очень ценит бухарских поклонников и вскоре их ждет приятная новость.

«У нас, даст Бог, есть очень большая новость для Бухары. Мы очень любим наших бухарских поклонников. Нам никогда не хочется их расстраивать. Скоро мы объявим об этой новости», — сказал участник группы.

На вопрос журналиста «Может, состоится какой-нибудь концерт?» Шохрух Исамухамедов ответил: «Концертом, даст Бог, обрадуем».

Отвечая на вопрос о том, когда именно пройдет концерт, певец отметил, что точная дата пока не определена, однако работа в этом направлении ведется.

«Сейчас мы занимаемся именно этим. Концертов было очень много, мы немного освободились от них. Теперь, даст Бог, работаем над этим. Скоро обязательно объявим», — заключил певец Шохрух Исамухамедов.