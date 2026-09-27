Группа «Уммон» прокомментировала отмену своего концерта в Бухаре

·2·Культура
Группа «Уммон» прокомментировала отмену своего концерта в Бухаре

В одном из своих интервью группа «Уммон» высказалась о запланированной, но впоследствии отмененной концертной программе в Бухаре. Участник группы Шохрух Исамухамедов сообщил, что причиной отмены концерта стали разногласия, возникшие с организатором.

В ходе беседы исполнителям задали вопрос о том, что после их выступлений в других регионах вокруг концерта в Бухаре усилилась критика и появились негативные мнения.

«Можно сказать, что главный виновник — это организатор. Потому что мы доверяем организатору. Мы были готовы к концерту в Бухаре, но возникли разногласия. Наши требования и договоренности между нами не были выполнены со стороны организатора. Вот так все и вышло», — заявил Шохрух Исамухамедов.

Он также подчеркнул, что очень ценит бухарских поклонников и вскоре их ждет приятная новость.

«У нас, даст Бог, есть очень большая новость для Бухары. Мы очень любим наших бухарских поклонников. Нам никогда не хочется их расстраивать. Скоро мы объявим об этой новости», — сказал участник группы.

На вопрос журналиста «Может, состоится какой-нибудь концерт?» Шохрух Исамухамедов ответил: «Концертом, даст Бог, обрадуем».

Отвечая на вопрос о том, когда именно пройдет концерт, певец отметил, что точная дата пока не определена, однако работа в этом направлении ведется.

«Сейчас мы занимаемся именно этим. Концертов было очень много, мы немного освободились от них. Теперь, даст Бог, работаем над этим. Скоро обязательно объявим», — заключил певец Шохрух Исамухамедов.

УммонШохрух Исамухамедовконцерт в Бухареотмена концерта в Бухаре
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Отменят ли США блокаду? Иран объявил новый морской маршрут в проливеОтменят ли США блокаду? Иран объявил новый морской маршрут в проливе16 августа 12:56Соглашение по Ормузскому проливу близко: какие условия выдвигает Иран?Соглашение по Ормузскому проливу близко: какие условия выдвигает Иран?8 августа 23:24Юлдуз Усманова резко высказалась об отменённом в Бухаре концерте группы «Уммон» (видео)Юлдуз Усманова резко высказалась об отменённом в Бухаре концерте группы «Уммон» (видео)8 августа 19:54Видео с гигантским «гриль-колесом» привело к закрытию ресторанаВидео с гигантским «гриль-колесом» привело к закрытию ресторана4 августа 16:31Неожиданная ситуация: группа «Уммон» не приехала на концерт в Бухаре (видео)Неожиданная ситуация: группа «Уммон» не приехала на концерт в Бухаре (видео)18 июля 13:56Незабываемый концертный вечер группы «Уммон» вызвал большой ажиотажНезабываемый концертный вечер группы «Уммон» вызвал большой ажиотаж5 июня 12:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси