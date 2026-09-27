Саида Мирзиёева отреагировала на дело о насилии над 5-летней девочкой в Намангане

·68·Общество
Саида Мирзиёева отреагировала на дело о насилии над 5-летней девочкой в Намангане

Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева отреагировала на сообщения о совершении сексуального насилия в отношении 5-летней девочки в детском саду Наманганской области. Она подчеркнула, что за это преступление должно быть применено самое суровое наказание.

Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале сообщила, что узнала о происшествии в Намангане, и резко осудила случившееся.

По ее отмечению, необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшем усилении ответственности за подобные преступления. В частности, она высказалась о необходимости применения смертной казни за особо тяжкие половые преступления в отношении несовершеннолетних.

Согласно информации, инцидент произошел в одной из государственных организаций дошкольного образования Учкурганского района Наманганской области. 12 сентября по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 118 Уголовного кодекса — изнасилование лица, не достигшего 14 лет, а также по части 1 статьи 112.

Подозреваемый К.М. в тот же день был задержан в процессуальном порядке, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжаются первоначальные следственные действия.

Саида Мирзиёева также заявила, что должна быть дана правовая оценка ответственным лицам, которые не смогли защитить ребенка и своей халатностью создали условия для этого инцидента.

В настоящее время вина подозреваемого не подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Согласно действующему законодательству, частью 4 статьи 118 Уголовного кодекса за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

По данному делу продолжается следствие. Детский омбудсмен сообщил, что держит под контролем обеспечение законных интересов пострадавшего ребенка.

Саида МирзиёеваНаманганская областьУчкурганский районДетский омбудсмен
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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