Саида Мирзиёева отреагировала на дело о насилии над 5-летней девочкой в Намангане

Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева отреагировала на сообщения о совершении сексуального насилия в отношении 5-летней девочки в детском саду Наманганской области. Она подчеркнула, что за это преступление должно быть применено самое суровое наказание.

Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале сообщила, что узнала о происшествии в Намангане, и резко осудила случившееся.

По ее отмечению, необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшем усилении ответственности за подобные преступления. В частности, она высказалась о необходимости применения смертной казни за особо тяжкие половые преступления в отношении несовершеннолетних.

Согласно информации, инцидент произошел в одной из государственных организаций дошкольного образования Учкурганского района Наманганской области. 12 сентября по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 118 Уголовного кодекса — изнасилование лица, не достигшего 14 лет, а также по части 1 статьи 112.

Подозреваемый К.М. в тот же день был задержан в процессуальном порядке, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжаются первоначальные следственные действия.

Саида Мирзиёева также заявила, что должна быть дана правовая оценка ответственным лицам, которые не смогли защитить ребенка и своей халатностью создали условия для этого инцидента.

В настоящее время вина подозреваемого не подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Согласно действующему законодательству, частью 4 статьи 118 Уголовного кодекса за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

По данному делу продолжается следствие. Детский омбудсмен сообщил, что держит под контролем обеспечение законных интересов пострадавшего ребенка.