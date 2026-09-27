Скончался деятель культуры Уткир Тахиров

·46·Общество
Скончался деятель культуры Уткир Тахиров

В возрасте 85 лет ушел из жизни Заслуженный работник культуры Узбекистана, кавалер ордена «Мехнат шухрати» Уткир Дадакузиевич Тахиров. Об этом сообщило Министерство культуры.

Уткир Тахиров родился 1 августа 1941 года в Ташкенте. За свою почти 60-летнюю трудовую деятельность он внес весомый вклад в развитие культуры и искусства страны.

В ходе своей карьеры он работал художественным руководителем в домах культуры и парках отдыха, инструктором художественных коллективов в Телерадиокомпании Узбекистана, заведующим районным отделом культуры, а также директором театра.

Особое место в профессиональной деятельности Уткира Тахирова занимает работа в Республиканском научно-методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы. Работая заместителем директора этого центра в 1979–2014 годах, он способствовал развитию народного творчества, совершенствованию культурно-просветительских мероприятий и поддержке специалистов отрасли.

Многолетняя деятельность в сфере культуры была достойно оценена государством: он был удостоен почетного звания Заслуженного работника культуры Узбекистана и ордена «Мехнат шухрати».

Министерство культуры выразило соболезнования членам семьи, близким, ученикам и коллегам покойного.

Уткир Дадакузиевич ТахировМинистерство культурыМехнат шухратиРеспубликанский научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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